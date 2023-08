Un groupe métal trifluvien part à la conquête du monde

Le 2 août, le groupe métal trifluvien Strigampire représentera le Canada à la W:O:A Metal Battle, une compétition internationale de groupes métal organisée par le Wacken Open Air. Créé en 1990, le festival allemand est devenu le plus grand événement de musique métal et hard rock au monde.

Une chronique d'Emmanuelle Brousseau

Parmi les têtes d’affiche cette année, on trouve des groupes comme Iron Maiden, Megadeth et un autre nom d’ici : Voivod. Il s’agit d’une opportunité de rêve pour les membres de Strigampire, dont certains évoluent sur la scène métal québécoise depuis 2001.

Lorsqu’ils se sont inscrits à la sélection canadienne, Steve « Steve DC » De Cotret (chant), William « Willy Thousand » Tousignant (guitare), Jonathan « Johnny Dead » Houle (guitare), James Foster (batterie) et Guy « BadGuy P. » Provencher (basse) ne s’attendaient pas à s’envoler pour l’Allemagne.

Un groupe de Trois-Rivières sur la plus grande scène du death metal.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.En direct - Mauricie–Centre-du-Québec. Un groupe de Trois-Rivières sur la plus grande scène du death metal ÉMISSION ICI PREMIÈRE En direct - Mauricie–Centre-du-Québec Écouter l’audio (Un groupe de Trois-Rivières sur la plus grande scène du death metal. 8 minutes 46 secondes) Durée de 8 minutes 46 secondes 8:46

Après une ronde de sélection préliminaire et un passage en demi-finale pour les groupes de l’est du Canada, le groupe s’est rendu en finale de la compétition nationale, au Lee’s Palace de Toronto, le 13 mai dernier. Ils ont franchi chacune de ces étapes en donnant le meilleur d’eux-mêmes. Notre plan, quand on monte sur un stage, c’est de faire passer un bon moment à tout le monde, individuellement. Qu’il y ait 15, 20, 100 personnes, on garde toujours le même mindset , mentionne le chanteur Steve De Cotret.

Cette volonté d’offrir le meilleur spectacle possible a porté fruit. Strigampire a remporté sa place dans la programmation du festival allemand, se démarquant ainsi contre une soixantaine de groupes canadiens.

Ouvrir en mode plein écran Strigampire représentera le Canada à la W:O:A Metal Battle en Allemagne Photo : Facebook / Strigampire

Récolter les fruits de son travail

Se rendre au Wacken Open Air, c’est la culmination de 20 ans de création, de persévérance et de résilience pour Strigampire. Comme beaucoup d’artistes, ils ont investi temps et argent dans leur projet en espérant le voir décoller, malgré de nombreux changements de musiciens au sein du groupe.

Entre deux albums (Where Torments Drown, sorti en 2009, et One Fix, Nine Clouds & Six Feet Deep, sorti en 2018) et une compilation, ils ont partagé la scène avec des groupes comme Cannibal Corpse et Dark Tranquility. Le groupe trifluvien s’est taillé une place de choix sur la scène métal québécoise. Ils ont même pu bénéficier du soutien de leurs proches, leurs amis et leur communauté de fans, pour les aider à s'acquitter des frais de déplacement en Allemagne.

En six jours seulement, le groupe a réussi à atteindre son objectif de 12 000 $, sur leur campagne de sociofinancement. Certains ont donné de gros montants, mentionne Steve De Cotret. Il y en a un qui m’a dit : "J’ai tout le temps cru en vous autres. Vous l’avez le son, l’originalité, le live" [...] Il a donné un bon montant et il m’a dit : "c’est un investissement en vous autres".

Ouvrir en mode plein écran Le groupe trifluvien s’est taillé une place de choix sur la scène métal québécoise. Photo : Facebook / Strigampire

S’approcher du rêve

Maintenant, Strigampire devra affronter les autres groupes de métal émergents qui participent à la finale internationale de la W:O:A Metal Battle. Sur trente groupes, certains mériteront différents prix. Qu’ils remportent les honneurs ou non, les membres de Strigampire risquent certainement de gagner de nouveaux fans et de rencontrer des acteurs importants de l’industrie musicale.

Comme beaucoup de participants, leur plus grand rêve est de décrocher un contrat de disque. C’est ce qui est arrivé au groupe death metal canadien Crimson Shadows, lorsqu’ils ont signé avec l’étiquette autrichienne Napalm Records, après avoir remporté la finale de la W:O:A Metal Battle, en 2013.