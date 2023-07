Le député fédéral de LaSalle-Émard-Verdun, David Lametti, a annoncé qu'il briguera un nouveau mandat à la Chambre des communes lors des prochaines élections fédérales, même s'il s'explique difficilement la décision du premier ministre Justin Trudeau de l'exclure du Conseil des ministres à l'occasion du remaniement de mercredi.

Je tiens à rassurer mes électeurs et mes électrices que j'ai l'intention de rester votre député et de continuer à vous servir à la Chambre des communes , a-t-il déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux, jeudi.

M. Lametti a perdu mercredi les rênes du ministère de la Justice, après avoir occupé le poste durant quatre ans. C'est une surprise , a-t-il réagi dans un courriel transmis à CBC .

Toujours selon CBC , l'ex-ministre a discuté de son étonnement d'être exclu de ses fonctions avec certains collègues, affirmant qu’il a l’impression d’avoir mené ses dossiers à bien.

Interrogé sur ce départ surprise pour une deuxième journée consécutive lors d'une conférence de presse jeudi, Justin Trudeau a de nouveau esquivé la question.

David Lametti a été un membre extraordinaire de l'équipe et continuera d'être un excellent membre de l'équipe libérale pendant de nombreuses années à venir , s'est-il contenté d'affirmer.

Ouvrir en mode plein écran Justin Trudeau et David Lametti (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le premier ministre avait tenu des propos semblables la veille alors qu'il se faisait demander s'il faut voir un lien entre l'exclusion de M. Lametti et la contestation judiciaire de la loi 21 du Québec sur la laïcité de l'État en Cour suprême.

Un mystère persistant

Le mystère plane sur les raisons véritables de ce coup de théâtre. David Lametti, juriste réputé et Anglo-Montréalais, jugeait qu'Ottawa devrait intervenir si, et vraisemblablement « lorsque », la contestation de la loi 21 se rendait devant le plus haut tribunal du pays. Le successeur de M. Lametti à la Justice, l'Ontarien Arif Virani, semble être sur la même longueur d'onde.

Dans un communiqué transmis sur les réseaux sociaux mercredi, M. Lametti s'est dit fier de ses réalisations durant ses années en poste, citant notamment son travail dans les dossiers des thérapies de conversion, de l'élimination de peines minimales obligatoires et de la mise en application des recommandations de la Déclaration des droits des peuples autochtones.

Il a également félicité M. Virani pour ses nouvelles fonctions.

Deux autres exclus du Cabinet ont confirmé qu'ils entendent se représenter aux prochaines élections : Mona Fortier, qui s'est vu retirer le rôle de présidente du Conseil du Trésor, et Marco Mendicino, qui ne sera plus ministre de la Sécurité publique.

Les ministres écartés Omar Alghabra (Transports), Carolyn Bennett (Santé mentale et Dépendances), Joyce Murray (Pêches, Océans et Garde côtière canadienne) et Helena Jaczek (Services publics et Approvisionnements) ont quant a eux annoncé qu'ils ne brigueront pas un nouveau mandat.

Avec les informations de La Presse canadienne et de CBC News