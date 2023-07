Il y a encore des ratés chez UNI Coopération financière, au Nouveau-Brunswick, trois semaines après le début de la transition des services bancaires au sein de l'institution acadienne. Le jour de la paie, jeudi, cause encore une fois des difficultés pour les clients.

Des membres d'UNI disent ne pas avoir reçu leur paiement de pension de retraite du Régime de pensions du Canada, jeudi.

Pendant ce temps, des travailleurs ont vu le scénario d’il y a deux semaines se répéter : ils se sont réveillés sans voir leur paie dans leur compte.

Les paies ont commencé à apparaitre plus tard dans la journée pour certains d'entre eux, mais à 16 h d'autres n'avaient toujours rien reçu.

La succursale du centre-ville de Dieppe ne dérougissait pas, jeudi en avant-midi. On constatait que pour certains clients d’UNI, la confusion persiste et la patience commence à s’user.

Le changement de banque est dans le prochain futur, si ça continue. Pourquoi ils ont changé? Je le sais pas. Ça marchait bien, avant.

Yvette Allain, une retraitée de Moncton, n’avait pas reçu son chèque de pension. Elle s’est déplacée à la caisse. Elle n’était pas plus avancée et ne sait pas quand elle aura son dépôt : on n’a rien su , nous a-t-elle dit en sortant de la caisse.

Elle commence à se demander pourquoi elle continuerait à faire confiance à UNI. On nous a avisés que tout allait aller bien , poursuit la dame. On prend leur parole. Mais là, ça ne marche plus. J'ai pas pu faire mes transactions que d’habitude je fais.

Lionel Saulnier, de Dieppe, était plus patient. Il dit avoir accès à ses comptes depuis le jour un, mais a quand même eu des mauvaises surprises. J'étais supposé avoir ma pension de vieillesse et ma pension du Canada. J'ai pas encore reçu. Mais ils nous ont dit que ce serait aujourd'hui dans quelque temps , a-t-il expliqué jeudi matin.

UNI aurait pu s’éviter ce casse-tête, déclare-t-il. Ils ont fait ça trop rapidement. Y'ont laissé tout le monde essayer d'entrer dans leur compte, tous d'un coup. Ça aurait dû être mis par ordre alphabétique, ou quelque chose comme ça, avec moins de monde qui aurait essayé de rentrer dans leurs comptes. Ça aurait peut-être mieux fonctionné.

Tina Ruest, elle aussi de Dieppe, croit que du positif viendra de ces erreurs. Je veux être satisfaite, donc je prends patience , lance-t-elle en riant.

J'aime que eux autres prennent le temps de faire bien les choses , observe-t-elle. C'est un grand changement qui est en train de s'opérer. Faut leur donner la chance de bien le faire.

Eva-Mae et Paul Bourque, de Dieppe, n'ont pas eu d’ennuis, mais sont peinés de voir qu'il y a tant de désagréments pour les autres membres.

Nous on ne change pas, mais on en connaît qui changent [de banque].

Une personne dans leur famille s’est retrouvée mal prise le jour où elle devait partir en voyage. Elle devait partir et on a dû lui prêter de l'argent. Elle pouvait pas le sortir, elle avait pas accès à son compte , dit Mme Bourque.

Eva-Mae Bourque a été présidente de la caisse populaire acadienne — elles ont pris le nom d'UNI Coopération financière en 2016 — à Saint-Anselme pendant six ans. Le contact avec les décideurs n’est plus ce qu’il était, déplore-t-elle, et les membres en paient le prix.

Lorsque je vois ce changement ici, on dirait qu'on est un peu perdus dans le rouage de la finance. On n'a plus de contrôle , déclare Mme Bourque. Les membres n'assistent plus aux réunions annuelles comme on avait coutume de faire, et où on avait des réponses directement des conseils d'administration.

Le couple n’a pas l’intention d’abandonner le bateau pour autant. On reste avec les caisses populaires, parce qu'on connaît les débuts des caisses populaires, du mouvement coopératif , dit Eva-Mae Bourque.

Lorsque c'étaient des plus petites caisses, on était plus au courant des affaires, et le monde se connaissaient. Là, maintenant, on dirait qu'on n'a plus de lien, si tu veux, avec les hauts dirigeants et [...] c'est devenu moins intime, moins personnel , poursuit-elle.

Nos petites caisses populaires acadiennes, c'était pour les Acadiens , rappelle Eva-Mae Bourque. On dirait qu'on est embarqués dans un rouage, maintenant, que c'est impersonnel. Moi, ça me fait de la peine.

Avec des informations de Pascal Raiche-Nogue