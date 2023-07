La maison voisine du 45, avenue Sainte-Geneviève est à vendre

La maison située au 47, avenue Sainte-Geneviève est mise en vente pour 5 292 200 $. Il s’agit de la voisine directe de l’immeuble patrimonial qui a été détruit d’urgence en mai, car le bâtiment centenaire menaçait de s'effondrer.

La maison en vente figure dans le Registre du patrimoine culturel du gouvernement du Québec. Elle est inhabitée depuis de nombreuses années et, en 2016, la Ville de Québec avait même entamé des démarches d’expropriation puisque sa propriétaire l’avait laissée à l’abandon.

La Ville de Québec a détruit le 45, avenue Sainte-Geneviève, en mai dernier, sans l'approbation du ministère de la Culture et des Communications. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Depuis, la situation semble s’être rétablie. À l’extérieur, il y a des travaux qui ont été faits au cours des dernières années. Les fenêtres ont été remplacées et il y a eu un aménagement paysager. Donc extérieurement, la maison semble en bon état , indique Michel Masse, le président du Comité des citoyens du Vieux-Québec.

Des travaux sont encore en cours à l'intérieur de la maison. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Pour ce qui est de l’intérieur du bâtiment construit, c’est moins certain, aucune photo n’est incluse dans son annonce de vente. Un homme rencontré sur place a indiqué être en train d’y faire des travaux.

L'importance d'habiter le patrimoine

On espère bien entendu que le futur propriétaire va investir pour préserver cette maison-là et la réoccuper, en la transformant en logement , souhaite Michel Masse.

Selon lui, ce sont les personnes qui habitent le Vieux-Québec qui permettent de garder de la vie dans ce secteur patrimonial.

Il faut que quelqu'un occupe les bâtiments patrimoniaux, les entretienne et les fasse vivre pour pas qu’on soit dans un patrimoine muséifié qui cesse d’évoluer avec le temps , ajoute Alex Tremblay-Lamarche, directeur de la Société du patrimoine urbain de Québec et de l’îlot des Palais.

Le 47, avenue Sainte-Geneviève est situé dans un secteur prisé du Vieux-Québec. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

André Potvin, le président de la Société historique de Québec, est du même avis. On espère que le nouveau propriétaire aura de la vision et qu’il donnera de l’importance à l’édifice et au lieu dans lequel il se retrouve , souligne-t-il. Selon lui, c'est grâce à l'ensemble de ses bâtiments que le Vieux-Québec a son cachet, chaque bâtiment doit toutefois être surveillé.

Un ancien restaurant

Avant d’être acheté par sa propriétaire actuelle en 2005, une compagnie au nom de Constance R. Brown, le bâtiment a accueilli un restaurant pendant de nombreuses années, qui portait le nom de À la Bastille chez Bahüaud.

Selon le rôle d'évaluation municipale, le terrain et le bâtiment semblent toutefois avoir perdu leur vocation commerciale. La maison est simplement listée comme étant un immeuble résidentiel en construction .

Le 47, avenue Sainte-Geneviève en 2002, lorsque c'était toujours un restaurant (image d'archives). Photo : Radio-Canada

Le rôle place d’ailleurs la valeur de l’immeuble à 1 005 000 $. Le prix demandé est parmi les plus onéreux de tous les immeubles en vente dans la région, en excluant les immeubles à multiples logements, seuls un domaine en bordure du lac Beauport et un domaine du lac Saint-Joseph demandent des prix plus élevés.

Le 47, avenue Sainte-Geneviève a été construit en 1899 pour le directeur de la Quebec High School qui était autrefois sur l’avenue Saint-Denis, juste en arrière de la maison. C’est l’un des vestiges d’importance de la communauté anglophone à Québec. Au milieu du 19e siècle, les anglophones ont représenté jusqu’à 40 % de la population de la ville , précise Alex Tremblay-Lamarche.

Aujourd’hui le bâtiment de l'école anglophone a été transformé en condos. La propriétaire du 47, avenue Sainte-Geneviève possède d’ailleurs l'un de ces condos. Il a également été mis en vente. La raison de ces mises en vente n’est pas connue; le courtier immobilier responsable n’a pas répondu à Radio-Canada.