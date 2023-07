Le Manitoba et la Saskatchewan, les provinces les plus meurtrières au Canada

Le Manitoba et la Saskatchewan sont en tête d'un triste palmarès. Les deux provinces connaissent les taux d’homicide les plus élevés au pays, selon le dernier rapport de Statistique Canada.

C’est le Manitoba qui affiche le plus grand nombre d’homicides par rapport à sa population avec 6,24 meurtres pour 100 000 habitants, suivis de la Saskatchewan avec 5,94 homicides pour 100 000 habitants.

Par ailleurs, les crimes violents sont en hausse pour une deuxième année consécutive pour l'ensemble du Canada, selon l’Indice de gravité de la criminalité (IGC).

Statistique Canada note une hausse de 5 % de l’ IGC avec violence au pays en 2022, atteignant son niveau le plus élevé depuis 2007. Une partie de cette hausse s’explique par une augmentation de 8 % des homicides au Canada.

Or, sans considération du nombre d'habitants, c'est en Colombie-Britannique, au Manitoba et au Québec que le nombre de meurtres a le plus augmenté l’an dernier. La police a rapporté respectivement 30, 26 et 20 meurtres dans chacune de ces trois provinces.

Une tendance qui n’est pas nouvelle, alors que le nombre d'homicides est en hausse au Canada depuis 4 ans. La dernière année serait toutefois la plus meurtrière des trois dernières décennies.

La police a déclaré 874 homicides en 2022, soit 78 de plus que l'année précédente , selon le rapport.

Ce sont les Autochtones qui sont les plus touchés par ces données.

Plusieurs chercheurs ont fait allusion à l'association entre la violence à l'égard de la population autochtone [...] et l'histoire traumatisante et destructrice de la colonisation et de la marginalisation persistante qui a touché et continue de toucher les familles et les communautés autochtones , peut-on lire dans le rapport.

Le taux d'homicides chez les Autochtones est près de sept fois plus élevé que celui observé au sein de la population non autochtone du pays, selon les chiffres de Statistique Canada.

Autres crimes en hausse

Outre les homicides, la hausse de l’ IGC avec violence en 2022 s’explique par le nombre de vols qualifiés en hausse de 15 %, l’extorsion qui a bondi de 39 % et les agressions sexuelles de niveau 1 (inceste, relations sexuelles anales, voyeurisme et autres infractions d’ordre sexuel) qui ont augmenté de 3 %.

Pour ce qui est des crimes non violents (par exemple, les infractions contre les biens et les infractions relatives aux drogues), une hausse de 4 % est également enregistrée en 2022.