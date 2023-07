La ligue CILS, lieu de rencontre entre les professionnels et la relève du hockey

Lundi soir, une vingtaine de joueurs de hockey professionnel se donnaient en spectacle sur la surface glacée du PEPS de l'Université Laval. Il ne s’agit pas d’un match improvisé, mais plutôt d’un rendez-vous hebdomadaire : le Championnat international du lundi soir (CILS) permet à des hockeyeurs de la région de se dégourdir les jambes, depuis six ans, tout en transmettant de précieux conseils à la relève.

L’ancien des Remparts Mikhail Grigorenko, l’attaquant des Flames de Calgary, Jakob Pelletier ou encore le champion de la Coupe Stanley et plus récent récipiendaire du trophée Conn-Smythe, Jonathan Marchessault, ont participé à cette ligue d’été dans les dernières semaines.

C'est l'fun, revenir voir tes chums avec qui t'as grandi. Tout le monde joue contre, c'est vraiment l'fun , racontait Marchessault à sa sortie de la patinoire, lundi en fin de soirée.

Les curieux étaient d’ailleurs nombreux dans les gradins à venir observer les faits et gestes de l’attaquant des Golden Knights et de ses coéquipiers.

La ligue CILS attire plusieurs curieux, chaque été depuis six ans.

Mikaël Tam, ancien défenseur des Remparts et entraîneur-chef du Blizzard du Séminaire Saint-François, se réjouit de la popularité du circuit qu’il a créé avec des amis il y a quelques années.

Le but premier de cette ligue-là, ç’a avait été de jouer avec les pros et d'avoir un calibre intéressant, mais c'était surtout de pouvoir jouer avec mes meilleurs amis. Mikhail Grigorenko, Dave Labrecque et Jonathan Marchessault, ça fait très longtemps qu'on se connaît, on a la chance de pouvoir jouer ensemble ici, contrairement durant la saison où tout le monde est à gauche à droite , explique celui qui a passé cinq saisons dans l’uniforme des Diables rouges entre 2007 et 2012.

Redonner aux jeunes

Si la ligue est évidemment l’excuse parfaite pour prendre une bière entre vieux amis, transmettre des conseils aux plus jeunes joueurs est rapidement devenu une priorité pour Tam et ses partenaires.

Depuis trois ans, la ligue CILS n’est plus seulement le lieu des retrouvailles entre anciens coéquipiers, mais se donne maintenant des airs de camp de perfectionnement.

Au courant des années, [on] voulait commencer à faire une petite ligue pour la relève avec le même concept qu'avec les pros. Je pense que c'est super, les kids ont du plaisir, différents calibres de jeunes, mais c'est l'fun, on leur donne du temps de glace.

Mikael Tam après la conquête du championnat national M18 AAA, le 30 avril. (Photo d'archives)

Des joueurs comme Matthew Boucher ou Frédéric Allard sont d’ailleurs venus prêter main-forte à la ligue.

Cette année, on a introduit les entraîneurs pros, des gars comme Fred Allard, Matthew Boucher, des gars comme ça qui sont ici avec les jeunes , explique Tam.

D'avoir quelqu'un en arrière du banc qui donne des petits conseils à gauche à droite, je pense que c'est intéressant pour eux d'avoir une perspective de gars comme ça. C'est l'fun de travailler avec les plus jeunes et redonner , a-t-il poursuivi.

La ligue CILS a ouvert ses portes aux jeunes joueurs depuis trois ans.

Cette relève était d’ailleurs bien heureuse de pouvoir côtoyer des joueurs d’élite.

Quand on faisait quelque chose de bien, ils nous le disaient, nos erreurs, ils nous disaient de les corriger aussi , a dit le jeune Jérémy Legault.

Quand on perd, on apprend. C'est ça qu'ils nous ont appris, quand on perd, on apprend. Quand on gagne, on apprend aussi à ne pas être des mauvais gagnants , a enchaîné son ami Nathan Bouchard.

Du plaisir avant de repartir

Pour Jonathan Marchessault, cette ligue est l’occasion parfaite de renouer avec son patelin le temps de quelques semaines avant de quitter vers Las Vegas.

Notre gang, c'est tous des boys avec qui j'ai grandi, à chaque coup qu'on a du succès, on est vraiment content pour l'un et l'autre , a avoué l’ailier de 32 ans.

L'attaquant Jonathan Marchessault et la Coupe Stanley. (Photo d'archives)

Son passage à Québec lui sert aussi à préparer sa journée en compagnie de la fameuse Coupe Stanley. Une journée qui nécessite beaucoup de préparation, selon le principal intéressé.

J'essaie de rendre plusieurs personnes heureuses, mais j'ai seulement une journée avec la coupe alors il faut aussi que je prenne le temps d'avoir du bonheur avec mes proches , a-t-il conclu.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin