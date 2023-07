Twitter a créé la surprise lundi en rebaptisant sa plateforme « X », alimentant les discussions en ligne à savoir ce qui allait advenir des termes « tweet » ou « gazouillis », utilisés pour l’action de publier sur ce réseau social.

Parmi les suggestions, des internautes ont proposé Twix ou encore eXpression . Mais Elon Musk, propriétaire de Twitter, a d’autres plans : il faut maintenant dire qu’on publie un X sur la plateforme du même nom.

Si ce changement d’identité devrait se faire voir dans les prochains jours sur l’ensemble des interfaces du réseau social – l’application iOS de Twitter n’affichait toujours pas le nouveau logo, jeudi – la modification n’est toutefois pas près d’arriver dans le langage courant, et encore moins dans les dictionnaires.

La langue est vivante

Le rôle d’un dictionnaire est de décrire prioritairement l’usage contemporain des ressources d’une langue par ses locuteurs , explique Serge D’Amico, lexicographe pour le dictionnaire Usito de l’Université de Sherbrooke (UdeS).

Tant et aussi longtemps que les mots sont en usage, ils sont enregistrés et décrits.

Les mots dérivés de Twitter – twittosphère , twitteur , tweet , twittérature ou encore retweeter – disparaîtront peu à peu de l’usage , prédit le lexicographe.

Ils seront toujours dans le dictionnaire, mais précédés de la marque "Vieilli" ou "Vieux", indiquant qu’ils sont en train de sortir de l’usage, ou qu’ils en sont sortis , ajoute-t-il.

Le dictionnaire renverra alors les usagers vers les nouveaux mots qui se seront récemment implantés pour désigner les mêmes réalités , indique-t-il.

Dans ce cas-ci, si la plateforme d’Elon Musk persiste et signe avec X , on pourrait penser que les mots dérivés de Twitter redirigeront les utilisateurs et utilisatrices du dictionnaire vers le nouveau champ lexical de X .

Années d’entrée du mot tweet dans le dictionnaire Oxford English Dictionary : 2011

Le Robert illustré : 2012

Merriam-Webster : 2013

Le Petit Larousse illustré : 2013

Pour le dictionnaire Larousse, c’est encore trop tôt pour se prononcer, mais l’équipe a précisé à Radio-Canada qu’elle vérifie et met à jour certains mots tous les ans, et que les décisions seront prises en cours d’année .

Le dictionnaire use de prudence afin de s’assurer que les mots qui sont passés dans le langage quotidien [...] ne sont pas [qu’un] phénomène de mode , indique Maryline Crocq, attachée de presse du dictionnaire Larousse.

Pour ce qui est du dictionnaire Le Robert, aucun mot n’y a jamais été retiré, d’après leur attachée de presse Céline Pelletier.

Quels autres mots utiliser?

En attendant de voir ce qu’il en adviendra, les internautes peuvent continuer d’utiliser le langage lexicographique lié à Twitter, ou encore utiliser des synonymes moins connus, et qui peuvent fonctionner dans le contexte. On peut ainsi dire qu’on a publié un microbillet , un microblogue ou un micromessage sur X, d’après le lexicographe.