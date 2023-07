Alerte de personne dangereuse dans la Première Nation crie d’Onion Lake

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a émis jeudi matin, peu après 11 h, une alerte de personne dangereuse pour la Première Nation crie d'Onion Lake, en Saskatchewan.

Le suspect serait Randy Cooke, 35 ans. Il mesurerait 1,75 m (5 pieds et 9 pouces), pèserait environ 72 kg et aurait les cheveux noirs coupés en brosse. Il aurait été vu pour la dernière fois avec une arme à feu et se déplacerait à pied.

Les personnes se trouvant près de la Première Nation crie d'Onion Lake doivent rester à l'intérieur, loin des fenêtres, demande la GRC .

Les forces de l'ordre recommandent également aux automobilistes de ne pas embarquer d'auto-stoppeur.

La police demande au public d'éviter tout voyage vers la Première Nation crie d'Onion Lake.

Plus de détails à venir