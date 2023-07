Plus de 60 kg de cocaïne saisis à la frontière dans un camion transportant du maïs

Les agents frontaliers au poste d'Emerson au Manitoba ont saisi plus de 60 kilogrammes de ce qu'ils croient être de la cocaïne cachée dans un camion commercial transportant du maïs.

Selon l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le 14 juillet, des agents frontaliers accompagnés d'une équipe de chiens détecteurs de drogue ont trouvé des briques de cocaïne dissimulées dans un compartiment modifié de la remorque du camion.

Le camion est arrivé au poste frontalier d'Emerson aux premières heures du matin, a indiqué le directeur d' ASFC , Rossel Lapointe, lors d'une conférence de presse jeudi matin au quartier général de la Gendarmerie royale du Canada du Manitoba (GRC) à Winnipeg.

La quantité totale de drogue saisie est d'environ 63 kilogrammes, dont la valeur marchande est estimée à 6 millions de dollars. Les autorités estiment avoir ainsi empêché 60 000 transactions de drogues.

Il s'agit de la plus importante saisie de stupéfiants à la frontière au Manitoba des cinq dernières années , poursuit Rossel Lapointe.

Les autorités estiment qu'environ 60 kilogrammes de cocaïne ont été saisis au poste frontalier d'Emerson au Manitoba, à la mi-juillet.

Il est très courant que les agents interceptent des personnes qui tentent de faire passer de la drogue à la frontière, relate-t-il.

Nous avons dû retirer le produit commercial qui recouvrait le compartiment caché, puis, à l'aide d'outils et de technologies de détection, nous avons pu l'ouvrir manuellement , raconte le directeur de l' ASFC .

Le conducteur, un homme de Winnipeg de 31 ans, a été arrêté sur les lieux et accusé d'importation d'une substance contrôlée et de possession d'une substance contrôlée dans le but d'en faire le trafic, note l'inspecteur de la GRC , Joe Telus.

L'accusé a comparu devant la Cour fédérale à Winnipeg le 19 juillet. Il a été libéré sous conditions.

La drogue saisie sur les lieux sera testée par Santé Canada afin de déterminer si les tests initiaux qui ont identifié la substance comme étant de la cocaïne étaient exacts, soutient Joel Telus.

Rossel Lapointe n'a pas voulu préciser d'où venait ou se dirigeait l'accusé, ni s'il avait des liens avec des groupes criminels organisés, mentionnant l'enquête en cours.

Une saisie de cocaïne dans l'ouest du Manitoba

La GRC a également annoncé jeudi avoir saisi de la cocaïne dans l'ouest du Manitoba.

Le 21 juillet, les policiers ont saisi un peu plus d'un kilogramme de cette drogue.

Deux voitures, des accessoires pour la consommation de drogues et une arme à feu ont aussi été saisis dans une résidence dans la municipalité rurale de Mountain, indique la GRC dans un communiqué de presse.

Un homme de 43 ans, un homme de 41 ans et un homme de 25 ans sont notamment accusés de possession de drogue en vue d'en faire le trafic.