À Toronto, le sergent Joel Evelyn a plaidé coupable, jeudi midi, d'une accusation de conduite déshonorante devant un tribunal administratif pour avoir envoyé des photos de femmes nues à des collègues. La poursuite et la défense ont demandé une suspension de salaire de quatre jours en guise de sanction à l'issue de sa reconnaissance de culpabilité.

Le Sgt Joel Evelyn faisait face au total à cinq accusations d'inconduite professionnelle, mais quatre d'entre elles ont été retirées. Seule l'accusation d'avoir envoyé des photos pornographiques a été retenue contre lui.

À lire aussi : Report de l’audience d’un policier qui aurait partagé des photos pornographiques

Des documents judiciaires indiquent à ce sujet qu'il a envoyé de mai 2019 à avril 2020 les photos à deux agents sous sa supervision sur leur cellulaire ou dans l'application Whatsapp.

L'un de ces employés a même déclaré lors de l'enquête interne qu'il en avait reçu une centaine de sa part.

Ouvrir en mode plein écran L'acte d'accusation retenu contre le Sgt Joel Evelyn Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Les aveux du sergent de police ont permis d'apprendre que l'accusé et les deux subalternes sont amis en dehors des heures de travail durant lesquelles ils s'échangent volontiers des plaisanteries à caractère non sexuel.

Publicité

C'est toutefois l'amie de l'un des deux subalternes qui a découvert les photos compromettantes sur l'appareil de son conjoint.

Les deux parties ont proposé la même sanction comme pénalité à adopter contre le Sgt Evelyn, soit quatre jours de suspension de salaire.

Position de l'employeur

Dans son réquisitoire, la poursuite fait valoir que la punition doit être proportionnelle à la gravité de l'accusation pour laquelle le Sgt Evelyn a plaidé coupable.

Elle précise que l'accusation est très sérieuse et qu'elle doit être dissuasive et exemplaire .

Elle rappelle qu'il faut sévir pour maintenir la confiance du public dans le service de police, même si les photos en question n'ont jamais été diffusées dans la sphère publique.

Ouvrir en mode plein écran Le tribunal administratif de police se trouve à l'intérieur du quartier général de la police de Toronto sur la rue College. Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

La poursuite déclare que les policiers sont tenus de satisfaire à des exigences plus élevées que les civils.

Publicité

Elle ajoute que le sergent n'a pas été professionnel alors qu'il devait servir d'exemple auprès des autres employés de son poste de police, en particulier ses subalternes.

Elle a néanmoins tenu compte de quelques facteurs atténuants dans ses arguments. Elle explique par exemple que les photos ont été envoyées à des policiers et non des policières, ce qui aurait constitué une plus grave erreur à cause d'un possible abus de pouvoir.

Elle souligne que le parcours du sergent en 22 ans de carrière au sein du service est en outre exemplaire.

Position de la défense

Dans son plaidoyer, la défense affirme que son client comprend la gravité de son geste et qu'il a déjà présenté ses excuses à l'issue de l'enquête interne.

Elle rappelle que ce n'est pas son client qui a produit le matériel pornographique.

La défense explique que le geste du sergent est une erreur de jugement de sa part et qu'il n'avait aucune intention de rendre ses collègues mal à l'aise.

Elle a vanté les qualités professionnelles de son client en citant son curriculum vitae et les excellentes évaluations qu'il a reçues au cours de son travail.

Ouvrir en mode plein écran Le sergent Joel Evelyn est pour l'instant suspendu avec salaire. Photo : Radio-Canada / Andy Hincenbergs

Ses supérieurs le décrivent comme un policier dévoué et endurant, un bourreau de travail qui en fait toujours plus que demandé .

La défense souligne enfin que les possibilités de réintégration du sergent dans son service sont très élevées et qu'il demeure un excellent candidat pour recevoir une promotion.

Elle affirme néanmoins que le processus disciplinaire a eu des effets négatifs sur la santé mentale de son client et qu'il constitue en soi une punition, puisqu'il a perdu la position qu'il occupait dans l'escouade antidrogue de son service.

À la fin de l'audience, le Sgt Evelyn a eu l'occasion d'adresser un dernier mot au tribunal, mais il en a décliné l'offre.

L'arbitre du tribunal de police a mis en délibéré jusqu'à une date indéterminée sa décision sur la sanction.