Les balançoires scrutées à la loupe à Sherbrooke

La Ville de Sherbrooke poursuit l’inspection des balançoires dans 37 parcs de la Ville dans le cadre d'un « programme particulier d’inspection préventive » afin d’assurer la sécurité de chaque équipement.

Sur 197 parcs, nous retirons les installations dans 37 parcs, ce qui vise les sièges de 44 équipements. Ce sont des balançoires qui possèdent le même système d’attache que la balançoire impliquée dans l’accident de dimanche dernier , a souligné la mairesse suppléante de Sherbrooke et conseillère municipale du district de Desranleau, Danielle Berthold, au micro de Par ici l'info. Les premiers modules ont été inspectés mercredi, les modules restants seront observés jeudi.

Ce sont les matériaux utilisés qui feront l’objet d’un contrôle rigoureux dans les divers parcs.

Certaines balançoires ont été décrochées de leur support durant la vérification. D'autres ont été entourées de ruban pour limiter leur accès. Danielle Berthold estime qu’ on sera en mesure de faire la lumière sur la situation dans les prochains jours. Une réflexion sera posée lorsqu’on aura le résultat de ces inspections. À son avis, les balançoires seront à nouveau utilisables à compter de la semaine prochaine.

Tout devrait rentrer dans l’ordre dans les prochains jours.

L'entreprise qui fournit les balançoires concernées collabore très bien avec la Ville, selon Danielle Berthold.

Radio-Canada a d'ailleurs contacté l’entreprise Jambette , le fournisseur derrière de nombreuses balançoires à Sherbrooke et partout dans la province. Sa soumission a été choisie, en 2018, dans le cadre d’un appel d’offres pour des balançoires dans les parcs Mi-Vallon, Saint-Alphonse-de-Liguori, Saint-Boniface, Saint-Charles-Garnier et Saint-Colomban.

Un représentant de l’entreprise a indiqué collaborer avec la Ville de Sherbrooke dans le cadre de son enquête sur l’accident et étudier toutes les hypothèses possibles, dont le vandalisme. Il a ajouté être prêt à faire le nécessaire pour la suite des choses.

L'entreprise n'a pas voulu dire si elle compte procéder à un rappel des équipements semblables au Québec et ne commente pas non plus l'éventualité d'une poursuite en responsabilité de la Ville de Sherbrooke ou de la personne blessée.

Les autres balançoires sécuritaires, assure la Ville

Danielle Berthold assure que les balançoires toujours accessibles, soit celles qui ne sont pas fabriquées par le même fournisseur que celles impliquées dans l’accident de dimanche dernier, sont tout à fait sécuritaires.

La priorité de la Ville de Sherbrooke est la sécurité de la population. Des inspections régulières sont faites, et j'ai une pleine confiance en nos services en ce qui a trait aux inspections , précise Mme Berthold.

Les responsables de parcs doivent chaque semaine procéder à une inspection des équipements et rapporter sans délai tout bris ou anormalité aux équipes responsables des réparations , peut-on d'ailleurs lire dans un communiqué. Des rondes d'inspections sont aussi organisées à la fin du mois d'avril et en juin.

Mieux vaut prévenir que guérir

Je suis conseillère depuis 2013 et je n’ai jamais entendu parler de choses de la sorte et d’une si grande ampleur. Jamais , s’exclame la mairesse suppléante.

Elle assure que les balançoires visées par une inspection plus poussée ne montrent pas de défauts de fabrication. On inspecte seulement par mesure préventive.

C’est toujours préoccupant de voir qu’il y a des accidents. Ce sont des choses imprévisibles, mais c'est malheureux pour cette dame. C’est triste de constater qu’une telle situation soit arrivée , ajoute la mairesse suppléante.

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) n’a pas souhaité commenter le dossier.

La liste de toutes les balançoires fermées dans le cadre du programme particulier d'inspection peut être trouvée sur le site web sherbrooke.ca/balancoire (Nouvelle fenêtre).