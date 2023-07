Les Jonas Brothers ajoutent Montréal et Vancouver à leur agenda

Les Jonas Brothers prolongent leur tournée The Tour. Après avoir annoncé un spectacle à Toronto en août il y a quelques mois, le trio a dévoilé jeudi des dates à Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Ottawa et Montréal pour cet automne.

Nick, Joe et Kevin Jonas ont un programme ambitieux : ils ont pour plan de jouer chaque soir la musique de cinq de leurs six albums. Dans quelques semaines, les musiciens entameront une tournée de 90 spectacles en 10 mois un peu partout en Amérique du Nord, en Europe et en Océanie.

Les Jonas Brothers au Canada : Toronto : 19 août au Rogers Centre

Vancouver : 11 novembre au Rogers Arena

Edmonton : 14 novembre au Rogers Place

Winnipeg : 16 novembre au Canada Life Centre

Ottawa : 29 novembre au Canadian Tire Centre

Montréal : 1er décembre au Centre Bell

Les Jonas Brothers ont rapidement connu le succès à leurs débuts en 2005. Le groupe s’était séparé en 2013, avant de recommencer à jouer ensemble en 2019.