Le forage et l’exploration minière reprennent après les feux de forêt

Les activités de forage et d’exploration minière ont repris progressivement en juillet dans les secteurs qui ont été touchés par les feux de forêt.

L’entreprise valdorienne Forage Orbit Garant a annoncé mercredi avoir repris ses opérations sur l’ensemble de ses projets de surface et souterrains, après l’interruption forcée en raison des incendies.

C’est une très bonne nouvelle. Encore une fois, on veut remercier les gens de la SOPFEU et l'ensemble des employés pour leur aide. Même nous, on a fourni des équipements pour travailler avec des tracteurs sur roue pour combattre les feux avec la SOPFEU , souligne Daniel Maheu, chef de la direction financière chez Forage Orbit Garant.

Ç'a été une période difficile, mais on fait ce qu’on pouvait avec ça et on est très heureux de ne pas avoir eu de dommages majeurs. Aucun employé n’a été incommodé par la situation, il n’y a pas eu d’accidents, tout a été très bien géré, alors on est très contents de reprendre nos activités.

M. Maheu précise qu’entre 10 et 15 sites de forage ont été touchés par cette interruption, principalement en Abitibi.

Des pertes de revenus importantes

Au total, Daniel Maheu estime les pertes de revenus de l’entreprise à entre 8 et 10 millions de dollars en raison de cette pause forcée. Seulement en juin, ces pertes ont été de 6 millions de dollars, soit une diminution de plus de 50 %.

Malgré une interruption de près de 45 jours, Daniel Maheu indique que Forage Orbit Garant est parvenue à conserver à l'emploi la majorité de son personnel.

Plusieurs employés ont volontairement pris leurs vacances qui étaient prévues d’une façon ou d’une autre [au courant de l’été], certains ont continué de travailler ici [à Val-d’Or], au siège social, sur l’entretien des équipements. Certains, très peu par contre, mais quelques-uns ont été au chômage, mais c’est vraiment marginal comme nombre d’employés , mentionne M. Maheu.

Aucun dommage aux équipements n’a par ailleurs été constaté par l’entreprise en raison des feux de forêt.