Un hommage à Jean-Marc Vallée à la Mostra de Venise

Le réalisateur québécois Jean-Marc Vallée, décédé en 2021, sera à l’honneur à la 80e Mostra de Venise, qui se tiendra du 30 août au 9 septembre. Son film C.R.A.Z.Y. sera d’ailleurs projeté en version restaurée dans la catégorie parallèle Giornate degli Autori.

Le film phare du réalisateur avait connu un vif succès lors de sa présentation en 2005 dans cette catégorie qui fête ses 20 ans, plus communément appelée Venice Days ou Journée des auteurs. Jean-Marc Vallée y avait également présenté Café de Flore quelques années plus tard, tout comme Denis Villeneuve avec Incendie.

Deux autres réalisatrices du Québec ont également été sélectionnées dans la catégorie cette année alors que la Mostra prépare une journée spéciale consacrée à Jean-Marc Vallée et au cinéma du Québec , peut-on lire sur le site du festival.

Le film de vampires d’Ariane Louis-Seize sélectionné

La réalisatrice gatinoise Ariane Louis-Seize y présentera son premier long métrage, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, qui prendra l’affiche le 13 octobre au Québec.

Le film raconte l’histoire de Sasha, une jeune vampire humaniste qui refuse de mordre les autres pour se nourrir. Lorsque ses parents, qui n’en peuvent plus, lui coupent les vivres, elle sera sauvée par sa rencontre avec Paul, un adolescent solitaire aux pensées suicidaires qui consent à lui offrir sa vie.

Scénarisée par Ariane Louis-Seize et Christine Doyon, la comédie d’horreur met en vedette Sara Montpetit et Félix-Antoine Bénard dans les rôles-titres, ainsi que Steve Laplante, Sophie Cadieux, Noémie O’Farrell, Marie Brassard, Patrick Hivon et Marc Beaupré.

Ariane Louis-Seize s’est fait connaître avec ses courts métrages comme La peau sauvage (2016), nommé au Gala Québec Cinéma et aux prix Écrans canadiens, ou encore Les petites vagues (2018), Les profondeurs (2019) et Comme une comète (2020), tous présentés au Festival international du film de Toronto (TIFF).

La réalisatrice bruxelloise Delphine Girard, née au Québec d’un père québécois et d’une mère belge, présentera quant à elle Quitter la nuit, une coproduction belge, canadienne et française qui met notamment en vedette Anne Dorval.