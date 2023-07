Recours aux agences privées en santé : la CSN Côte-Nord salue les démarches de Québec

Le président du Conseil central Côte-Nord de la CSN, Guillaume Tremblay, voit d’un bon œil le projet de règlement qui vise à limiter le recours à la main-d’œuvre indépendante dans le réseau de la santé.

Le gouvernement du Québec a déposé une prépublication du projet mercredi.

Pour y arriver, Québec compte par exemple limiter les taux horaires pour certains titres d'emploi et interdire l’imposition de frais accessoires. Guillaume Tremblay croit que ce projet permettrait notamment de diminuer les dépenses du réseau de la santé.

Ouvrir en mode plein écran Guillaume Tremblay milite pour une diminution de la main-d’œuvre indépendante en santé qui crée selon lui des disparités de traitement avec les autres employés. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

C'est la première fois qu'un ministre de la Santé et des Services sociaux ou qu'un gouvernement reconnaît à quel point la main-d'œuvre indépendante dans le réseau de la santé et des services sociaux fait mal au réseau , croit Guillaume Tremblay.

Publicité

De plus en plus de travailleurs indépendants

Toutefois, il se questionne sur la manière dont le règlement sera appliqué. On veut aussi limiter les frais accessoires. Qu’est-ce que ça va vouloir dire ? Est-ce qu’à partir de maintenant, les travailleurs indépendants, c’est eux-mêmes qui devront se loger, c’est eux même qui devront payer leur transport? , s’interroge le représentant syndical.

Dans les dernières années, le recours aux agences privées a fait exploser le budget du Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSS ) de la Côte-Nord. Au cours de l'année 2021-2022, le CISSS de la région a dépensé plus de 102 millions de dollars pour les salaires de travailleurs indépendants, soit presque huit fois plus qu'en 2018.

Le sevrage va être extrêmement difficile. [...] Tant que la porte sera ouverte, il y aura toujours des gens qui seront tentés d’aller vers les agences.

Une mise en œuvre graduelle

En février dernier, Québec s’est donné comme objectif d’éliminer le recours systématique aux agences privées d’ici 2026. Le règlement pourrait entrer en vigueur en octobre 2024 pour les territoires urbains et en octobre 2026 pour les territoires éloignés, dont fait partie la Côte-Nord.

J’aurais aimé ça qu’on commence justement par les régions parce que c’est là que c’est le plus important au niveau de la main-d’œuvre indépendante. Montréal a peut-être moins de difficultés à recruter , déplore Guillaume Tremblay.

Avant que le règlement soit appliqué, toute personne intéressée à formuler un commentaire peut le faire dans les 20 jours après sa publication. Certaines exceptions permettront toutefois de recourir à la main-d'œuvre indépendante, qui sont détaillées dans la Gazette officielle du Québec.