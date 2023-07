Un autre avertissement de pluie forte en vigueur en Nouvelle-Écosse

Après les pluies diluviennes de vendredi dernier, les Néo-Écossais doivent une fois de plus s’armer de patience devant un autre système de tempête. Un avertissement de pluie forte est attendu ce soir et cette nuit. Environnement Canada prévoit une accumulation de 20 à 40 millimètres, et plus par endroits sous les orages.

Selon Environnement Canada, la pluie devrait débuter ce soir et se terminer vendredi matin. Toute la province fait l’objet d’un bulletin météorologique spécial, alors que des averses et des orages devraient envahir le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse ce soir et se déplacer vers l’est au cours de la nuit.

Environnement Canada souligne que la pluie forte pourrait entraîner des inondations par endroits.

Halifax sur un pied d’alerte

Sur ses médias sociaux, la Municipalité régionale d’Halifax informe ses résidents d’être prêts à toute éventualité. Les citoyens peuvent s’inscrire à un système d’alerte automatisé, hfxalert (Nouvelle fenêtre), afin de recevoir plus d'informations par téléphone, par courriel et par messagerie instantanée.

Ouvrir en mode plein écran L'événement pluvieux majeur survenu en Nouvelle-Écosse le 22 juillet 2023 a causé des inondations par endroits, comme ci-dessus à à Halifax. Une longue procession d'orages intenses a déversé des quantités record de pluie en provoquant des crues soudaines, des ravinements de routes et des pannes de courant. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Dans une mise à jour sur l'impact des inondations survenues il y a quelques jours, la ville affirme qu'elle priorise les réparations nécessaires et travaille en collaboration avec différents partenaires.

Des crues soudaines se sont produites dans de nombreux secteurs de la municipalité, et de nombreuses routes ont été emportées et sont devenues impraticables. L'eau se retire, mais il y a encore des zones inondées , affirme la Municipalité par communiqué.

La prudence est de mise sur les routes en raison de débris. Des employés municipaux travaillent à dégager les rues principales, en premier. Une carte des routes impraticables est disponible ici (Nouvelle fenêtre).

La Municipalité ajoute que son système d’eau est potable.

Les feux de forêt sont éteints

Par ailleurs, les feux de forêt d’Halifax et du comté de Shelburne sont maintenant éteints, deux mois après avoir ravagé plus de 200 résidences et forcé l'évacuation de milliers de personnes.

Il s’agit d’une étape importante, l’aboutissement de nombreuses semaines de travail acharné de plusieurs pompiers et membres du personnel du ministère des Ressources naturelles, dit le directeur de la protection des forêts, Scott Tingley.

C'était sans précédent. Cela a repoussé nos limites et nous avons reçu beaucoup d'aide. Beaucoup de gens se sont mobilisés, tant à l'intérieur de la province qu'à l'extérieur.

Avec des informations de CBC