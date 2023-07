Le musée École du Rang II d’Authier célèbre ses 40 ans

Le musée École du Rang II, situé à Authier en Abitibi-Ouest, célèbre ce samedi son 40e anniversaire.

L’école a accueilli des élèves de 1937 à 1958, avant de servir de hangar agricole après sa fermeture.

En 1981, l'endroit a été classé monument historique et a ouvert ses portes aux visiteurs deux ans plus tard, en 1983.

La directrice générale du musée, Rachel Barbe, souligne qu’à l’occasion du 40e, les visiteurs de tous âges peuvent venir visiter l’école gratuitement, ce samedi.

D’abord, il va y avoir un atelier créatif le matin, donné par Sophie Royer. En début d’après-midi, il y aura une animation interactive, où les gens peuvent s’inscrire pour participer. Par la suite, il y aura un historique du musée. Pas l’historique de l’école, mais l’historique du musée, soit qu’est-ce qu’on a fait et qu’est-ce qu’on a accompli en 40 ans comme musée. Le tout sera suivi d’un spectacle musical de Delphine Morissette , énonce-t-elle.

Vulgariser l’histoire des sévices corporels

Rachel Barbe rappelle que l’École du Rang II était loin d’être la seule en son genre au Québec durant ses années d’opération.

Un des mandats du musée, c’est de raconter cette histoire, celle des écoles de rang du Québec, qui étaient à peu près toutes faites de la même façon, qui avaient à peu près toutes le même mode de fonctionnement.

Ouvrir en mode plein écran Des animations interactives permettent de se mettre à la place des élèves et des maîtresses qui ont fréquenté les écoles de rang au milieu du siècle dernier. (Photo d'archives) Photo : Facebook/École du Rang 2 d'Authier

Parmi ces modes de fonctionnement , celui des sévices corporels, qui étaient monnaie courante à l’époque.

Ce n'était pas toutes les maîtresses qui utilisaient les sévices corporels, mais c’était quand même une pratique courante à l’époque. On a la fameuse règle que la maîtresse conservait dans ses mains toute la journée. Quand elle circulait au travers de ses élèves, elle pouvait l’utiliser pour relever un dos, elle pouvait donner un petit coup sur les doigts s’il y avait une erreur dans le cahier , raconte Mme Barbe.

Mises en situation adaptées

Rachel Barbe explique que les mises en situation sont adaptées en fonction de l’âge des visiteurs et que la parole est donnée aux enfants, notamment lors des visites scolaires, afin que ceux-ci puissent s’exprimer sur le sujet.

On l’aborde de façon très simple. Avant de débuter une animation interactive où l’on se retrouve dans la peau d’une maîtresse, on va expliquer qu'on joue un rôle, qu’on va devenir sévère, mais qu’on n’est pas comme ça dans la vraie vie. On ne fera jamais de vrais sévices auprès des enfants. Souvent, après l’animation, on va aborder le sujet avec eux. Est-ce que vous trouvez votre école plus sévère, moins sévère? Est-ce qu’on devrait recommencer à redonner des coups de règle ou pas? , indique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran En plus des coups de règle, les maîtresses d'école pouvaient se servir du savon afin de «nettoyer la langue» des élèves ayant prononcé de mauvais mots! Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

C’était toléré, c’était comme ça à l’époque, poursuit Mme Barbe. Si quelqu’un faisait une grosse gaffe, une grosse niaiserie, il pouvait recevoir des coups de strap. Heureusement, ce n’est plus une pratique courante aujourd'hui, mais dans les écoles de rang, même dans les familles, c’était quelque chose qui se voyait de façon assez régulière , fait-elle remarquer.

Le musée École du Rang II est ouvert sept jours par semaine durant l’été. Il est conseillé d’appeler à l’avance pour réserver afin de participer à une animation interactive.