Instabilité au Mali, au Burkina Faso, au Niger… Une « tendance inquiétante », selon l’ONU

Le coup d'État au Niger est un nouvel exemple d'une « tendance inquiétante » au Sahel qui a vécu plusieurs « changements anticonstitutionnels » de gouvernements dans des pays déjà touchés par « l'extrémisme violent », a déclaré jeudi le secrétaire général de l'ONU.

Nous voyons une tendance inquiétante dans la région du Sahel. Les changements anticonstitutionnels et successifs de gouvernement ont des effets terribles sur le développement et la vie des populations civiles , a déploré Antonio Guterres devant la presse.

C'est particulièrement criant dans les pays déjà touchés par les conflits, l'extrémisme violent, le terrorisme et les effets dévastateurs du changement climatique , a-t-il ajouté.

Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger, jusqu'alors allié des pays occidentaux, devient le troisième pays miné par les attaques de groupes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda, à connaître un coup d'État depuis 2020.

Je suis très inquiet , a insisté Antonio Guterres, estimant que le putsch au Niger constituait un nouvel événement qui bénéficie seulement aux groupes terroristes de la région, de plus en plus dangereux .

Si vous regardez la région, vous avez une augmentation dramatique de l'activité terroriste au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et s'approchant de plus en plus des côtes. [...] [Sans oublier] des régimes militaires au Mali, au Burkina Faso, maintenant en fin de compte au Niger, une transition fragile au Tchad et une situation horrible au Soudan.

Nous voyons la ceinture au sud du Sahara devenir une zone problématique, avec des conséquences terribles sur les populations et la paix et la stabilité pour le continent africain et au-delà , a-t-il insisté.

S'adressant directement aux putschistes qui séquestrent le président nigérien Mohamed Bazoum, il a d'autre part réclamé sa libération immédiatement et sans condition , condamnant fermement cette attaque contre le gouvernement démocratiquement élu .

Ouvrir en mode plein écran Le président du Niger, Mohamed Bazoum, avait livré une allocution en juin 2022 à Paris dans le cadre du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Ludovic Marin

Je ne sais pas exactement où il est , a noté le secrétaire général qui s'est entretenu avec le président mercredi après le coup d'État. Il était détenu, il m'a dit qu'il allait bien, mais il m'a dit que la situation était très grave.

Publicité

Les putschistes appellent au calme

À Niamey, les militaires putschistes ont appelé la population au calme jeudi après des incidents lors d'une manifestation dans la capitale, où des centaines de personnes se sont réunies pour les soutenir.

Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) appelle la population au calme et à s'abstenir de tout acte de vandalisme visant la destruction des biens publics et privés , a déclaré le colonel-major Amadou Abdramane à la télévision nationale. Il a été constaté des comportements de nature à porter atteinte à l'intégrité physique des personnes et de leurs biens à travers les manifestations , a précisé le militaire.

Une manifestation de soutien aux putschistes a rassemblé des centaines de personnes dans la capitale, Niamey, devant l'Assemblée nationale. Parmi elles, des jeunes se sont rendus au siège du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS, au pouvoir), à quelques kilomètres du rassemblement, où ils ont pillé l'immeuble et mis le feu à des voitures garées sur le parking.

Vive la Russie!

Dans une foule parsemée de drapeaux russes, des jeunes criaient, À bas la France, vive la Russie ! Ils étaient regroupés derrière Issouf, garagiste, qui affirmait que la France n'a pas su gérer nos problèmes, on a besoin de prendre notre propre destin en main !

La Russie s'est rapprochée du Mali et du Burkina Faso dirigés par des militaires putschistes qui ont exigé le départ des troupes françaises, toujours présentes au Niger avec 1500 hommes.

Ouvrir en mode plein écran Dans cette image tirée d'une vidéo offerte par l'Office de radiodiffusion télévision du Niger (ORTN), une délégation de militaires lit à la télévision d'État une série de communiqués annonçant leur coup d'État. Photo : Associated Press

Les partenaires du Niger, dont les États-Unis, la France, et l'ONU, ont condamné le coup d'État qui a renversé le président Bazoum, démocratiquement élu, au pouvoir depuis 2021.

Publicité

La cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, a qualifié jeudi le putsch de gifle pour les habitants du pays.

La Russie, où se tient actuellement le second sommet Russie-Afrique, a souhaité la libération rapide du président, appelant les deux parties à s'abstenir de recourir à la force et à résoudre toutes les questions litigieuses par un dialogue pacifique et constructif .

Entre-temps, les opérations humanitaires de l'ONU au Niger ont été suspendues , alors que le pays fait déjà face à une situation humanitaire complexe , a annoncé jeudi le porte-parole de l'ONU Stéphane Dujarric.

Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance humanitaire au Niger est passé de 1,9 million à 4,3 millions en 2023, et le nombre de personnes victimes d'insécurité alimentaire sévère devrait atteindre 3 millions lors de la saison de soudure (juin à août) avant la prochaine récolte.

Avec les informations de Agence France-Presse