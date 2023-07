Les Cowboys Fringants annulent leur spectacle au FIRM

Le spectacle des Cowboys Fringants prévu le 10 août dans le cadre du Festival international des Rythmes du monde (FIRM) est annulé.

Les Productions Hakim, responsables du festival, expliquent que cette annulation est due au calendrier de traitements que doit subir le chanteur du groupe, Karl Tremblay, atteint d’un cancer de la prostate. Il sera impossible pour lui de monter sur scène à ce moment.

Toutes nos pensées accompagnent Karl, sa famille, tous les membres du groupe et l’entourage des Cowboys. Nous leur transmettons nos meilleurs vœux de santé et de rétablissement et espérons les revoir, sur scène, le plus rapidement possible.