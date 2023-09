L’Université des arts de l’Alberta : lieu de création et d’expositions

La créativité est omniprésente sur le campus de l’Université des arts de l’Alberta, qui accueille encore cette année des centaines d’étudiants en art, métiers d'art et design. Oeuvres dans les couloirs, salles d’exposition, galerie de graffitis, même les récompenses remises par le doyen durant l'année mettent de l'avant le travail des artistes.

Lui-même photographe de profession, le doyen de l'institution, Daniel Doz, compare son milieu de travail à un magasin de bonbons en termes de diversité et d'abondance de talents créatifs.

C'est un bonheur incroyable de pouvoir se balader dans le bâtiment et de découvrir ce sur quoi les étudiants sont en train de travailler.

À la différence des institutions aux multiples vocations, avance-t-il, tout le personnel de l’Université des arts est mobilisé pour soutenir et développer l’expression artistique, ce qui donne une communauté très forte et très soudée.

Le doyen croit par ailleurs en l’importance pour les étudiants d’exposer fréquemment leurs œuvres pour se développer. Une idée centrale à la notion d’éducation. Les artistes peuvent valider leur travail en le présentant au public pour avoir des réactions.

Ouvrir en mode plein écran Une des cages d'escalier de l'université est transformée en galerie d'exposition éphémère. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Les métiers d’artisans

Outre les formations en beaux-arts, l’Université des arts de l'Alberta a su préserver au fil du temps les métiers d’art comme la bijouterie, le soufflage de verre, le textile et la poterie, fait valoir Daniel Doz.

Des programmes semblables coûtent cher et sont en voie de disparition dans le monde, souligne-t-il. Il y a aussi débat sur la catégorisation de l'artisanat, qui en Amérique du Nord, a tendance à être considéré comme distinct de l’art, déplore le doyen.

« Nous, on croit que c’est le même langage. C'est juste les matériaux qui diffèrent. »

Après leurs études, les finissants prennent généralement l’un de trois chemins professionnels : ils travaillent pour des agences de publicité et de marketing, dans un organisme dédié aux arts ou se lancent en affaires en fondant un studio. Cette avenue est la plus populaire selon Dr Doz.

Sur les 26 institutions postsecondaires en Alberta, l'Université des arts arrive au sommet quant aux nombres de finissants qui créent leur propre entreprise et plusieurs, notamment, deviennent tatoueurs, selon l’institution.

Réflexions artistiques actuelles

Si les étudiants se penchent sur des thèmes variés, la génération actuelle est très intéressée par les questions liées au genre, à l'identité et à la fluidité, précise le doyen. La pandémie a aussi un peu changé la création artistique à l’Université des arts de l’Alberta. Forcés de passer des mois à distance sans accès aux studios, les étudiants ont réduit la taille de leurs projets, les ont simplifiés.

L’art qui en résulte est unique. Il est gris, plus sombre, mais aussi avec un message d’espoir en même temps.

Ouvrir en mode plein écran Le centre autochtone est un des endroits où les étudiants peuvent exposer leurs oeuvres. Photo : Radio-Canada / Genevieve Murchison

En 2016, l’Université a aussi mis sur pied un centre autochtone qui sert de lieu de rassemblement, de rencontre et d’exposition. Sur les murs, on retrouve des œuvres des anciens finissants autochtones albertains et des références à la roue de médecine ou à la ceinture métisse.

Cette addition est appuyée par un conseil des aînés qui veille à diriger les activités dans le respect de la tradition, mais avec une réflexion constante sur la façon d’intégrer l’art autochtone dans le curriculum.

L’Université des arts de l’Alberta se veut en plein cœur de la réflexion et de l’action. Chaque année, elle remet 267 différentes bourses, dont 35 prix d’entrée et 34 bourses de voyage. Elle organise aussi des ventes d’art très fructueuses.

Selon le doyen, un certain Elton John aurait acheté des photographies d’un ancien étudiant...

Le public est invité tout au long de l'année à découvrir les oeuvres de nouveaux talents lors d'expositions, de présentations, d'ateliers et de collaborations sur le campus et à l'extérieur, notamment à l'Alberta Craft Gallery de Calgary.

Entre autres, une exposition de l'artiste visuelle Christina Battle sur la crise écologique actuelle, la présentation d'oeuvres créées par un collectif d'artistes qui se sont penchés sur le thème de la collaboration et une exposition de photographies et bandes dessinées créées par Matthew Springer font partie des événements au calendrier de l'Université des arts de l'Alberta cette année.