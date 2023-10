Le litige immobilier au cœur duquel se trouvait la propriétaire du Soif - Bar à vin, Véronique Rivest, est désormais résolu. La sommelière a annoncé samedi, sur Facebook, qu'elle a pu conclure l'achat du bâtiment abritant son établissement dans le Vieux-Hull en juin 2023.

Après trois ans de procès, de stress et de tracas complètement inutiles, j’ai enfin pu conclure l’achat en juin 2023 , a écrit Mme Rivest. Je me suis gardé une petite gêne pour l’annoncer histoire de m’assurer que tout était bien en règle. J’ai appris à ne pas me réjouir trop vite au travers cette saga , a-t-elle poursuivi.

Je crois sincèrement que c’est en grande partie grâce à l’opinion publique qui était largement en ma faveur, tout comme les nombreuses mentions dans les médias , a ajouté la sommelière qui se trouvait au cœur d’un litige immobilier depuis 2019.

L’édifice où Mme Rivest avait installé son commerce, le 86-88 rue Montcalm, était dans la mire de l’homme d’affaires Pierre Brisson, qui dirige l’entreprise Brisson peinture.

La propriétaire du Soif-Bar à vin, Véronique Rivest (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

Propriétaire d’un édifice voisin du restaurant, ce dernier souhaitait acheter également ce bâtiment pour y ériger un immeuble de six étages avec un espace commercial au rez-de-chaussée.

La construction du projet aurait toutefois contraint Mme Rivest à fermer son établissement pour une période prolongée. Un scénario que celle-ci ne pouvait envisager. La propriétaire du restaurant du secteur Hull souhaitait plutôt acquérir elle-même l'édifice, en vertu d'une clause qui figurait dans son bail.

En novembre dernier, la juge Anne-France Gagnon avait tranché en faveur de la propriétaire du Soif - Bar à vin et sommelière. L'entrepreneur Pierre Brisson n’a pas porté la décision de la Cour supérieure du Québec en appel.

Un litige depuis 2019

L’homme d’affaires avait manifesté son intérêt à la propriétaire des lieux, Carole Lafrance, mais cette dernière lui avait mentionné qu’une clause de premier refus figurait dans le bail de Véronique Rivest, lui donnant la priorité dans le cas d’une vente.

Lorsque Mme Lafrance a décidé de vendre son immeuble, en juin 2019, Mme Rivest s’est mise à la recherche de financement pour l’acheter.

De son côté, Pierre Brisson a fait une première offre d’achat qui a été refusée, puis une deuxième, laissant quelques jours à Mme Lafrance pour y donner suite.

La sommelière, Véronique Rivest, a annoncé avoir conclu l'achat du bâtiment dans lequel est situé son bar à vin. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Pendant les négociations entre les deux parties, Mme Rivest a fait une première offre d’achat inférieure à celle de M. Brisson. Carole Lafrance lui a alors demandé d’égaler le prix de l’homme d'affaires, ce que la sommelière a accepté.

Le litige portait sur cette portion de l’affaire. Selon M. Brisson, une entente verbale avait été conclue entre lui et Mme Lafrance, alors que cette dernière a plutôt soutenu avoir refusé son offre au profit de celle de Mme Rivest.

En novembre 2022, la juge Gagnon avait tranché en faveur de cette dernière.

L’entrepreneur avait jusqu’au 11 décembre dernier pour faire appel de cette décision, ce qu’il n’a pas fait comme a pu le confirmer Radio-Canada dans des documents de cour.

Avec les informations de Maude Ouellet et de Maxime Huard