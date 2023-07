Lancée en novembre 2020, en pleine pandémie de COVID-19, la console PlayStation 5 (PS5) vient de franchir un seuil important de ventes, dépassant les 40 millions d'appareils vendus dans le monde.

À titre comparatif, Microsoft aurait vendu plus de 21 millions de consoles Xbox Series X et S, lancées à quelques jours d’intervalle, selon ce qu'ont rapporté plusieurs sites spécialisés.

Nintendo, en revanche, a vendu quelque 130 millions de ses consoles Switch. Et la PlayStation 4, 117,2 millions, selon les chiffres de 2022.

Pendant la pandémie, les fabricants de consoles ont dû conjuguer avec de nombreux problèmes dans la chaîne d’approvisionnement qui ont occasionné des retards de livraison et des ruptures de stock dans les magasins pendant des mois, voire des années pour Sony.

Pendant des mois, nous avons remercié notre communauté pour sa patience en regard de ces problèmes.

Mettre la main sur une PS5 était un véritable parcours du combattant. Des personnes qui ne souhaitaient pas attendre que les stocks soient renfloués ont même dû se tourner vers le marché de la revente, dont les prix étaient beaucoup plus élevés que ceux fixés par Sony, pour obtenir leur console.

C’est maintenant chose du passé, selon ce qu’a affirmé le PDG de Sony Interactive Entertainment dans un billet de blogue, précisant que la console est bien approvisionnée et que la demande refoulée est enfin satisfaite .

Les joueurs et les joueuses peuvent aujourd’hui compter sur plus de 2500 jeux vidéo sur PS5, dont plusieurs titres en réalité virtuelle. PlayStation a lancé son casque d’immersion exclusif à la PS5, le PSVR2, en février, avec son jeu phare exclusif Horizon Call of the Mountain, de la série Horizon de Guerilla Games.

Le géant du jeu vidéo a encore des idées pour sa console : il planifie de lancer d'ici la fin de 2023 une console portable du nom temporaire de Project Q, qui ne fonctionnera qu'avec la console PS5 par le biais d’une connexion wi-fi. Un ensemble de manettes de jeu accessibles exclusives à la PS5 est aussi dans les cartons cette année.