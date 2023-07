Les infrastructures portuaires : la priorité de Pêches et Océans

Les infrastructures portuaires seront la priorité numéro un de la nouvelle ministre de Pêches et Océans Canada Diane Lebouthillier qui a présenté jeudi les dossiers auxquels elle souhaite se consacrer.

La députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine estime que l'entretien des infrastructures doit être au cœur de son mandat alors que le réchauffement des eaux causé par le changement climatique provoque une hausse des niveaux des océans et pose des risques pour les communautés côtières.

Mes priorités sont au niveau de tout ce qui touche les infrastructures portuaires.

Pas d'engagement pour le phare de Cap-des-Rosiers

La nouvelle ministre n'a pas pris d'engagements fermes sur la restauration du phare du Cap-des-Rosiers qui est fermé au public depuis la mi-juillet parce qu'il a besoin de travaux importants.

Je sais pertinemment qu’au niveau de Pêches et Océans Canada on a des besoins importants au niveau des infrastructures portuaires, mais je n’ai pas de poches sans fonds

Le phare de Cap-des-Rosiers, en Gaspésie, est le plus haut au pays. Il a besoin d'importants travaux.

Au niveau du phare de Cap-des-Rosiers, une évaluation va se faire, on va regarder les rapports qui vont être soumis, et on va continuer de travailler avec le comité qui est en place , ajoute-t-elle.

Questionnée sur la menace d'un moratoire sur la pêche à la crevette dès l'an prochain et l'ouverture de la pêche au sébaste, elle affirme que même si les décisions à prendre ne seront pas faciles, elle veut travailler à trouver un consensus.

On va être là, on va regarder ce qui se passe, on va travailler avec le milieu et on va faire en sorte que ça se passe de la meilleure façon possible et d'une meilleure façon que quand il y a eu le moratoire sur le poisson de fond , a-t-elle expliqué.

Les crevettiers seront les premiers informés , a ajouté Diane Lebouthillier.

Malgré les nombreux défis qui l'attendent, la nouvelle ministre estime avoir les atouts nécessaires pour bien réussir son mandat puisqu'elle connait le milieu, les gens et les enjeux, autant en Gaspésie qu’aux Îles-de-la-Madeleine.

On gardera les canaux de communication ouverts. Il est impossible de faire plaisir à tout le monde. Mais l’idée d’un consensus, c’est que la majorité soit d’accord.

Diane Lebouthillier, nouvelle ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. (Photo d'archives)

Un poste qu'elle convoitait

Diane Lebouthillier dit entamer son nouveau mandat avec énormément de fierté et a expliqué qu'elle avait exprimé son intérêt pour la chaise de l'ancienne ministre des Pêches, Joyce Murray, il y a un mois.

Quand le premier ministre m’a nommé, pour moi c’était le summum. C’était comme si j’arrivais au faîte du mont Everest!

Une fois dans l'allée [lors de l’assermentation] j'avais vraiment l'impression d'avoir tous les Gaspésiens et Madelinots avec moi, a-t-elle dit. Je veux remercier les gens. C’est aussi leur victoire .

Diane Lebouthillier a confié qu'on lui avait fortement déconseillé de se lancer en politique fédérale en 2015, parce qu'elle ne parlait pas anglais.

La nouvelle ministre n'a pas voulu confirmer si sa nomination signifie qu'elle sera candidate aux prochaines élections fédérales.