Les Services de santé du Timiskaming (SST), dans le Nord-Est de l’Ontario, ont ajouté sur leur site web un tableau de bord pour informer la population au sujet des opioïdes dans la région.

Le tableau de bord regroupe des données compilées par diverses agences locales et la province concernant les surdoses, de même que des renseignements partagés par des membres de la communauté.

Les SST notent que les résidents de la région peuvent soumettre de façon anonyme de l’information concernant des drogues de mauvaise qualité.

Toutes ces informations permettent au bureau de santé publique de diffuser des alertes lorsqu’il y a une hausse des surdoses ou des drogues particulièrement dangereuses qui circulent.

Il est important d’informer les gens de la présence de substances dangereuses dans la communauté qui sont associées à une augmentation des surdoses et des intoxications , affirme Erin Cowan, infirmière hygiéniste en chef et directrice des services stratégiques et de promotion de la santé pour les SST .

Les substances non réglementées peuvent être toxiques et nocives pour les gens qui les consomment , ajoute-t-elle.

De janvier à juin cette année, il y aurait eu six décès possiblement reliés à la consommation d'opioïdes dans le district de Timiskaming, pour une population de 31 424 personnes.

Kim Peters, agente en promotion de la santé pour les SST , précise que la cause exacte des décès n'est pas confirmée.

Elle ajoute que ces données n'incluent pas les décès causés par d'autres types de drogues.

En extrapolant sur une année complète, cela représenterait un taux annuel de 3,8 décès par 10 000 habitants.

En comparaison, le taux pour la province en 2022 était 1,8 surdose mortelle par 10 000 habitants.