Une pétition pour empêcher l’extradition d’Hassan Diab

Le Comité de soutien à Hassan Diab a présenté jeudi une pétition qu’il veut transmettre à Justin Trudeau. Les signataires souhaitent que le premier ministre refuse toute demande d’extradition contre l'ancien professeur de sociologie de l'Université d'Ottawa de la part de la France.

En avril dernier, Hassan Diab a été reconnu coupable par contumace, à Paris, de l'attentat contre une synagogue, en 1980, qui avait fait 4 morts et 46 blessés. M. Diab, qui a toujours clamé son innocence, a été condamné à la prison à vie.

C'était un jugement sans précédent. Cette décision éminemment politique était exigée par des groupes d'intérêt qui s'exprimaient à haute voix; la décision de la Cour d'appel confirmait aussi le climat politique négatif en France , soutient le Comité de soutien à Hassan Diab par voie de communiqué, diffusé mercredi.

Le tribunal français a lancé un mandat d'arrêt contre lui, mais il n’est pas encore clair si une demande d’extradition a déjà été faite de la part de la France.

En juin dernier, le sénateur Marc Gold, représentant du gouvernement à la Chambre haute, avait déclaré à ses collègues sénateurs qu'une demande d'extradition de la France avait été reçue et qu'elle était en cours d'examen à Ottawa. Selon lui, le gouvernement canadien devrait communiquer publiquement sa décision sur la demande d'extradition de la France dès qu'elle serait prise.

Les partisans de M. Diab demandent au premier ministre Justin Trudeau et à son nouveau ministre de la Justice, Arif Virani, de refuser toute requête de Paris.

Plus de 10 000 signatures recueillies depuis 2022

La pétition lancée en 2022 - soit avant la décision de la justice française d’avril - a été signée par 10 127 personnes pour sa version anglaise, et 392 personnes pour sa version française.

Hassan Diab risque un procès inéquitable, une condamnation injustifiée et une nouvelle extradition. Nous demandons instamment au gouvernement canadien de prendre toutes les mesures nécessaires pour lui épargner une nouvelle erreur judiciaire , peut-on lire sur la pétition.

Ouvrir en mode plein écran Une manifestation en soutien à Hassan Diab en avril dernier (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Les partisans de M. Diab ont longtemps soutenu que sa condamnation est une injustice et que le jour où l'attentat a été commis, il était à Beyrouth pour passer des examens universitaires et non à Paris.

Ils affirment également que les empreintes digitales, les empreintes de la paume et l'écriture manuscrite le disculpent de ce crime.

Selon eux, le dossier contre lui comprenait des renseignements secrets, dont la source n'est pas identifiée, qui pourraient avoir été obtenus par la torture.

Déjà trois ans derrière les barreaux

Hassan Diab, aujourd'hui âgé de 69 ans, avait déjà été extradé vers la France dans une phase antérieure de la procédure. L'affaire remonte à novembre 2008, lorsque la Gendarmerie royale du Canada a arrêté M. Diab à la demande de Paris.

À la suite d'une longue procédure au Canada, qui a abouti jusqu'en Cour suprême, M. Diab a été extradé vers la France, où il a passé trois ans derrière les barreaux, y compris du temps en isolement cellulaire.

Les juges français ont finalement rejeté les allégations portées contre lui, en janvier 2018, et ordonné sa libération immédiate, lui permettant de rentrer à Ottawa, où il vit avec sa femme et ses enfants.

Mais en mai 2021, un tribunal français a confirmé une décision ordonnant à M. Diab d'être jugé pour l'attentat de la rue Copernic - une décision que son avocat canadien, Donald Bayne, a qualifiée d'inexplicable.