Hochelaga a maintenant une ministre en Soraya Martinez Ferrada

Première femme d'origine latino-américaine à devenir ministre fédérale, Soraya Martinez Ferrada se dit déterminée à continuer à défendre les intérêts de l'est de Montréal, ce coin de pays où sa famille avait élu domicile après avoir fui le Chili d'Augusto Pinochet.

En octobre 2019, Soraya Martinez Ferrada, alors nouvelle élue fédérale, avait déclaré sur ICI Première qu'après avoir été 35 ans dans l'opposition, les citoyens de sa circonscription d'Hochelaga, dans l'est de Montréal, avaient finalement une députée dans le gouvernement .

Depuis mercredi, ils ont une ministre.

À la faveur du remaniement ministériel effectué par Justin Trudeau, celle qui fut pendant 10 ans conseillère municipale du district Saint-Michel est devenue ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Elle a aussi hérité du portefeuille du Tourisme. Un mandat qui, dit-elle, n'est pas très loin de son champ d'action précédent, la culture, elle qui avait créé au centre des arts du spectacle la TOHU le tout premier programme culturel et d’insertion socioprofessionnelle.

Publicité

Comme nombre de villes au pays, Montréal est aux prises avec une pénurie de logements, une crise des surdoses, une recrudescence de conflits entre résidents et itinérants, une hausse des crimes violents... Quel baume le tourisme peut-il apporter sur autant de maux?

Dans le tourisme, il y a un côté de fierté et d'espoir, a déclaré Soraya Martinez Ferrada en entrevue téléphonique avec radio-canada.ca jeudi. C'est un vecteur de développement économique important.

Selon elle, tourisme et qualité de vie sont étroitement liés : Le tourisme permet aux gens de vivre des expériences, c'est la vitalité dans laquelle on est capable d'accueillir les gens et de voir les communautés .

Quant au développement économique, également dans son mandat, la nouvelle ministre se félicite d'y avoir contribué en créant le Sommet de l'Est. Prévu le 13 novembre prochain, il vise à mobiliser divers acteurs de la société civile pour accélérer le développement de l'est de la métropole.

Soraya Martinez Ferrada rappelle fièrement en avoir annoncé la tenue, en mai dernier, en présence de Pierre Fitzgibbon, ténor du gouvernement de François Legault et notamment responsable de la Métropole et de la région de Montréal. C'est important, insiste-t-elle : il y a beaucoup de concertation dans l'est de Montréal, mais jamais au point qu'on réussisse à asseoir tout le monde, les trois paliers de gouvernement.

Ouvrir en mode plein écran Soraya Martinez Ferrada affirme que c'est Pierre Elliot Trudeau, père de l'actuel premier ministre, qui avait autorisé la venue au Canada de 2500 Chiliens fuyant la dictature d'Augusto Pinochet, dans les années 1980. Parmi eux se trouvait sa famille. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le transport : clé du développement pour l'est de Montréal

En octobre 2019, les sondages étaient loin de prédire la victoire de Soraya Martinez Ferrada. Elle les a fait mentir, raflant la circonscription avec une mince avance de 328 votes. En 2021, elle conserve son siège avec 3000 votes de plus. Un accomplissement, dit-elle aujourd'hui : je n'étais pas là par surprise.

Publicité

Avant d'accéder au Cabinet de Justin Trudeau cette semaine, l'élue montréalaise avait notamment été secrétaire parlementaire du ministre des Transports. Le transport collectif avait été pour elle un cheval de bataille lorsqu'elle s'était présentée, en 2019. Au lendemain de son élection, Soraya Martinez Ferrada avait déclaré sur ICI Première que le développement de l'est de Montréal allait passer par un transport structurant, notamment dans l'axe de la rue Notre-Dame .

Confrontée au fait que peu de choses ont changé pour la rue Notre-Dame quatre ans plus tard, l'élue montréalaise répond ceci : C'est vrai que physiquement, on ne le voit pas, puis ça va prendre du temps avant que physiquement, on voit un projet de transport .

Mais elle fait valoir que l'aménagement du territoire et les projets de transport relèvent du Québec et de la Ville de Montréal. Elle rappelle aussi les déboires du projet du REM de l'Est, qui a avorté parce qu'il n'y avait pas de cohésion sociale , dit-elle. Un rapport, rendu public au début du mois, recommande maintenant un parcours entièrement souterrain d'étalant sur 34 km et pouvant accueillir 29 000 passagers.

Enfin, Mme Martinez Ferrada souligne que le trajet du très attendu Service rapide de bus SRB Pie-IX a été prolongé jusqu'à la rue Notre-Dame.

Il y a quand même des gains , souligne-t-elle, réitérant que tout le monde est d'accord avec la nécessité d'une offre de transport importante et structurante dans l'est de la métropole.

Maintenant, quel sera ce transport? C'est le gouvernement du Québec qui va y travailler, mais soyez certains qu'au niveau fédéral, nous, on va être là pour les appuyer.

Une nomination remplie d'émotion

Sur le chemin de Rideau Hall, tout juste avant de prêter serment, mercredi, Mme Ferrada était tout sourire, flanquée de sa mère et de sa fille.

Ouvrir en mode plein écran Soraya Martinez Ferrada, accompagnée de membres de sa famille, au jour de son assermentation comme ministre du Tourisme dans le gouvernement de Justin Trudeau. La députée d'Hochelaga dit être la première femme d'origine latino-américaine à accéder à un tel rôle parlementaire au pays. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Sa mère, qui a vécu ce moment avec émotion, dit la députée maintenant ministre : De voir que sa fille accède à des postes qui, pour des réfugiés et des immigrants, nous semblent inaccessibles, c'est extraordinaire!

La ministre raconte que sa mère n'a pas pu, elle, exercer le métier auquel elle aspirait, celui de professeur. Arrivée au Canada comme réfugiée politique dans les années 1970, elle qui fuyait la dictature d'Augusto Pinochet au Chili, la mère de Mme Martinez Ferrada est devenue couturière. Elle a travaillé dans les manufactures de la rue Chabanel pendant des années. C'était pas ça qu'elle voulait faire...

Elle l'a fait par instinct de survie.

À l'époque, c'est Pierre Elliot Trudeau qui avait donné le feu vert à la venue, au Canada, d'un groupe de 2500 Chiliens dont faisait partie la famille Martinez Ferrada. Et le fait que ce soit son fils [Justin Trudeau] qui nomme sa fille ministre représente un symbole fort , de dire la députée d'Hochelaga.

De son parcours politique, Soraya Martinez Ferrada dit qu'il donne espoir , et qu'il illustre qu'on est capables de contribuer à ce pays qui nous a accueillis .