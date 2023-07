Le plus ancien festival acadien au monde offre une programmation qui s’étend du 29 juillet au 6 août en plus d'une journée de célébration le 15 août pour la fête des Acadiens. Le Festival acadien de Clare, qui a vu le jour en 1955, a bien changé au cours des années, mais le but pour la 68e édition reste le même, célébrer la culture et le patrimoine acadien.

15 ans passés, 20 ans passés, il y avait des gros, gros show, il y en a moins de ces types de shows là à cause qu'il y a moins de monde et moins de touristes , constate le directeur général et artistique du Festival acadien de Clare, Daniel Leblanc.

Je crois qu'on en est venu à un festival qui est avec des activités qui sont venues plus petites, ça fait que là on peut remplir des salles.

Daniel LeBlanc est le directeur général et artistique du Festival acadien de Clare depuis déjà quelques années.

Cette année, en plus des défilés et des soirées comédies, le Festival acadien de Clare propose aussi des spectacles d’artistes de tout genre.

Les enfants pourront danser au rythme cajun d’Art Richard et les plus grands pourront swinger sur la musique du groupe Louisianais The Revelers.

Jacques Blinn, Normand Pothier, Michael Saulnier et Andre LeBlanc forment le groupe pop-punk Peanut Butter Sunday.

Cette année parmi les plus gros show que nous avons , nous avons Hert LeBlanc, Beauxmont puis notre Peanut Butter Sunday , rapporte Daniel Leblanc.

Et puis, il y a les Clare Bears, des jeunes qui viennent de Clare, et nous avons le son de Clare pour l'ouverture.

Parmi les spectacles qui sont les meilleurs vendeurs, il y a Fleurir en musique

C’est rien que des femmes sur la scène, c’est dirigé par Vicky Deveau, je pense qu'elles sont 12, 13 ou 14 femmes , explique le directeur général. C’est vraiment vraiment bien d’avoir des choses de nouveau, ce n’est pas la même chose tous les ans.

Nathalie Boudreau, Nicole Boudreau et Anne LeBlanc dans une scène du souper-théâtre « Le trésor » présenté au festival en 2020.

Il n’y a pas que les oreilles des festivaliers qui seront comblés, leur ventre aussi avec entre autres 3 soirs de souper-théâtres et un gumbo qui sera servi par Ambroise Comeau lors de la soirée louisianaise du 4 août.

Une programmation qui n’aurait pas été possible sans l’aide des commanditaires de la région qui paient environ le quart du coût de l’événement.

C’est vraiment bon parce qu'on voit que les compagnies de la région et d'ailleurs supportent beaucoup le Festival acadien , dit Daniel Leblanc.

Ils trouvent que c'est important d'avoir des activités dans Clare pour soit leurs employés ou pour la communauté en général, ça fait que je suis vraiment content!

D'après une entrevue diffusée à l'émission, La Mouvée