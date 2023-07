Le nombre de campements à Winnipeg n’a jamais été aussi élevé, selon un organisme

Winnipeg compterait cette année un nombre record de campements de fortune, soutient St. Boniface Street Links, un organisme qui œuvre dans l’est de la ville.

Je ne peux pas vraiment vous donner de chiffre, mais je peux vous dire que cette année, de notre côté de la rivière, dans l'est de Winnipeg, il y a plus de campements qu'il n'y en a jamais eu , explique la directrice générale de St. Boniface Street Links, Marion Willis.

Depuis le début de l'année, l’organisme a recensé plus de 40 campements, dont certains ont depuis été démantelés.

Selon Marion Willis, le problème de l’itinérance dans la capitale manitobaine ne serait pas en voie de s'améliorer, notant que St. Boniface Street Links héberge en moyenne 30 personnes chaque mois.

Bien que les équipes de l'organisme s'efforcent d'établir une relation avec les habitants des campements, de les mettre en contact avec des services relatifs au logement et à la toxicomanie et de leur fournir un soutien continu, la tâche peut parfois leur sembler impossible. La profondeur et l’ampleur du problème allant au-delà de ce que l'organisme peut résoudre, explique Mme Willis.

Des résidents préoccupés

Jordan Van Sewell, un résident du quartier Point Douglas, observe que certains de ses voisins choisissent de déménager en raison des inquiétudes liées à la présence d’un campement aux abords de la rivière.

Bien qu'il n'ait pas l'intention de quitter son quartier, Jordan Van Sewell souhaite voir des mesures être rapidement mises en place pour résoudre les problèmes liés à l'itinérance dans le quartier Point Douglas.

Celui qui réside sur la rue Curtis depuis 34 ans explique que le quartier est passé d'une sorte de village endormi et tranquille de la Saskatchewan… à cette maladie urbaine folle qui sévit .

Jordan Van Sewell affirme que des objets dans sa cour ont récemment été vandalisés. À une autre occasion, il a été témoin de l’arrivée du véhicule d'un médecin légiste venu récupérer la dépouille d’une personne décédée dans le campement.

M. Van Sewell aimerait que la Ville et la province travaillent ensemble pour construire plus de logements sociaux afin d'offrir aux habitants des campements davantage d'options.

Chaque initiative dont j'entends parler est à si long terme qu'il faut attendre une génération avant que quoi que ce soit ne soit réellement abordé.

Il y a des vies qui sont gâchées à cause de ces problèmes de dépendance, à cause de l'itinérance , se désole Jordan Van Sewell.

La présence d’une douzaine de tentes dans le campement de Point Douglas a pu être constatée par Radio-Canada. Les campeurs ont toutefois décliné nos demandes d'entrevue.

La Ville de Winnipeg appelée à agir

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, a plusieurs fois déclaré que l’itinérance était l’une de ses priorités. Ce dernier a d'ailleurs récemment visité Point Douglas, accompagné de membres de la communauté et de la conseillère municipale du quartier, Vivian Santos.

J'ai vu un gars qui était sincèrement préoccupé par la détérioration de sa ville , raconte Jordan Van Sewell qui a pu rencontrer le maire à cette occasion. Ce sont des gens qui veulent sincèrement que ça s'améliore, mais ça ne semble pas arriver.

La Ville n'a pour l'instant pas répondu à nos demandes d'entrevue.

D’après le budget municipal, Winnipeg réserverait cette année 1 M$ à la construction de refuges sécurisés.

En mai dernier, la province a annoncé qu'elle convertirait six maisons saisies en logements abordables. L'une de ces maisons a toutefois brûlé deux semaines après cette annonce.

Selon la directrice générale de St. Boniface Street Links, la réponse aux enjeux d'itinérance doit inclure le problème des dépendances.

Marion Willis estime, par ailleurs, que la province doit modifier son approche quant au traitement des dépendances. Selon elle, beaucoup des programmes en la matière n’offriraient pas assez de temps pour permettre aux personnes de se rétablir pleinement, ce qui les pousserait à la rechute.

Dans son plus récent rapport sur le sujet, le vérificateur général du Manitoba, Tyson Shtykalo, affirmait que les services dont dispose la province étaient insuffisants vis-à-vis l’ampleur du problème de la toxicomanie.

Avec les informations de Cameron MacLean