Police municipale à Surrey : une première réunion du Conseil de police sous tension

La mairesse de Surrey, en Colombie-Britannique, a présidé mercredi la première réunion du Conseil de police depuis que la province a ordonné à la Ville de poursuivre sa transition vers un service de police municipale, la semaine dernière.

Même si elle a fait campagne pour mettre fin à la transition, Brenda Locke a exhorté les membres à travailler ensemble pour construire le meilleur et le plus responsable des services de police qu'il est possible de créer.

Jusqu'à présent, ce conseil a délibérément décidé de construire un mur et même d'offenser la Ville de Surrey par son travail. Cette attitude doit cesser aujourd'hui.

Elle a toutefois prévenu que la route sera longue et semée d'embûches et a exprimé des préoccupations sur les coûts de la transition. La plateforme fiscale actuelle n'est tout simplement pas viable , a-t-elle souligné.

Ces affirmations sont survenues alors que Brenda Locke occupe une position délicate dans le débat. En tant que mairesse, elle a dirigé les efforts visant à mettre fin à la transition vers un service de police municipale et conserver les services de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), mais en vertu de la loi sur la police de la Colombie-Britannique, elle est à la tête du Conseil qui supervise les forces de police.

Elle a également affirmé que, même si des désaccords entre les membres sont probables, elle ne tolérera pas le manque de respect à son égard ou à l'égard de tout autre membre du conseil.

Ces débats sont nécessaires et ils sont sains , a-t-elle soutenu.

Avec les informations de Liam Britten