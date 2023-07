La folie Barbie s’empare de l’Estrie

Après la sortie très attendue du film Barbie la semaine dernière dans les salles de cinéma du monde entier, la folie de la célèbre poupée s’empare de l’Estrie.

Les produits dérivés roses affluent notamment dans de nombreux magasins comme au Urban Planet, situé au Carrefour de l’Estrie. Avant même la sortie du film, un fort engouement s’est fait sentir dans le magasin.

Deux semaines avant la sortie du film, on a reçu une grosse collection Barbie. On a reçu des bijoux, des pantalons de joggings, des t-shirts. Deux jours avant la sortie du film, il ne restait plus grand-chose , indique Tommy Marcotte, le gérant du magasin.

Il explique avoir reçu d’autres vêtements dans les derniers jours. On a écoulé tout ce qu’on avait à l’entrepôt. Je ne pense pas recevoir d'autres vêtements , ajoute-t-il. Juste pour la collection Barbie, ça a été très profitable pour nous.

Le film de l'été

Lors de son premier week-end en salles, le film Barbie a récolté plus de 2 M$ au Québec. Le film était distribué dans plus de 130 salles de cinéma. La région n'a pas échappé à la vague rose.

Comme l’indique François Pradella, copropriétaire du Ciné-Parc Orford, le film obtient de très bons résultats dans son cinéma. C’est une superproduction qui livre la marchandise, et je pense qu’il sera à l’affiche jusqu’à la fin de la saison , poursuit-il.

Je crois bien que c’est le film de l’été. [...] Le bouche-à-oreille est bon.

Rencontrée peu avant une séance du film à la Maison du cinéma de Sherbrooke, Laura B.-Choquette explique avoir décidé de voir le film après avoir entendu de très bons commentaires à son sujet. Ça change tous les stéréotypes qu’on peut avoir sur Barbie. Ça m’intéressait de voir ce qu’on avait à dire là-dessus , fait-elle remarquer.

Moi, j’ai joué avec des poupées Barbie quand j’étais jeune avec ma sœur. Je suis bien curieux de voir comment ils ont réussi à moderniser ça , lance l'ami qui l’accompagnait.

Une campagne de promotion très habile

Le succès du film Barbie réside notamment dans la campagne de promotion très habile qui a précédé le long métrage pendant plusieurs mois, estime la professeure adjointe en marketing à l’Université de Sherbrooke, Gabrielle Patry-Beaudoin.

Il y a eu le même genre d’engouement dans les cinémas avec les amateurs d’Harry Potter, par exemple, qui allaient déguisés au cinéma. Mais là où Barbie est unique, c’est qu’elle est une icône multigénérationnelle , souligne-t-elle.

Le fait que le film soit estampillé comme étant féministe est une adaptation de Mattel à son produit-phare, qui a été commercialisé pour la première fois en 1959. On a vu qu’au fil des années, elle a changé de métiers, qu’il y avait plusieurs types de corps différents. La marque s’est adaptée à l’époque et à la culture d’aujourd’hui , poursuit Gabrielle Patry-Beaudoin.

