Le projet de recharge de plage de la municipalité de Sainte-Flavie ne sera pas soumis à la procédure d’évaluation des impacts environnementaux afin de réaliser les travaux rapidement pour freiner l’érosion.

Selon le règlement du gouvernement du Québec, le projet de recharge de plage devait être assujetti à une procédure d'évaluation des impacts environnementaux. Le souci pour la Municipalité est que cette procédure aurait pu s'échelonner sur plus d'un an, ce qui aurait retardé le début des travaux.

Or, sur les berges de Sainte-Flavie, environ 90 bâtiments, dont des résidences et des commerces, sont à la merci des aléas côtiers. Les travaux de recharge de plage sont attendus par plusieurs résidents qui constatent des dommages liés aux épisodes de grandes marées plus fréquents.

Cette année, les rampes sont tombées encore et la base de l’escalier est encore tombée.

Par décret, le gouvernement a donc accepté de soustraire le projet de la procédure d'évaluation pour permettre aux premières étapes de débuter dès cet automne afin de pouvoir commencer la recharge l’année suivante.

Le maire de Sainte-Flavie, Jean-François Fortin, estime que l’environnement a tout de même été pris en considération.

Le maire de Sainte-Flavie, Jean-François Fortin (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

On a fait caractériser le bord de mer, donc il y a des biologistes qui ont passé, qui ont évalué, qui ont documenté et qui ont soumis au ministère de l’Environnement leurs constatations sur la présence de végétaux, de faune, et donc le ministère a conclu, suite à notre demande, que ces travaux-là d’urgence et de protection du rivage avaient un impact pas majeur , relate-t-il.

250 000 tonnes de sédiments

La recharge de plage est un projet évalué à 10 millions de dollars. Un financement de près de 7 millions a été confirmé l'an dernier par le ministère de la Sécurité publique. La municipalité de Sainte-Flavie, le ministère des Transports du Québec ainsi que le gouvernement fédéral contribueront aussi au projet.

D'ici le printemps 2025, 250 000 tonnes de sable et de gravier seront déversées sur la plage entre le quai de Sainte-Flavie et le Centre d'art Marcel Gagnon. Cela équivaut à 25 000 chargements de camion-benne.

Une fois les travaux terminés, la pente qui mène à la plage aura un dénivelé de 25 %, mais selon Yann Ropars, l’ingénieur chargé du projet spécialisé en génie côtier et maritime, elle devrait s’aplanir au fil des ans.

Donc 25 % pour la pente de construction, c’est assez raide, mais normalement, on s’attend à avoir 10 à 12 %, donc une pente de plage normale au bout de, ça dépend [...]. Ça peut prendre plusieurs années comme ça peut prendre quelques mois comme à La Grave ou à Cap-aux-Meules , explique-t-il.

Grande inquiétude

Le propriétaire du Centre d'art Marcel Gagnon, Guillaume Gagnon, s'inquiète des conséquences de la future recharge sur l’aspect visuel de la plage de Sainte-Flavie.

Guillaume Gagnon est propriétaire du Centre d'Art Marcel Gagnon. Photo : Radio-Canada / Émie Bélanger

On a quand même beaucoup d’inquiétude vis-à-vis de l'œuvre d’art Le grand rassemblement qui est photographié des milliers de fois par jour , mentionne-t-il.

Guillaume Gagnon craint que la nouvelle pente de la plage ne dévisage le site où sont installées les statues emblématiques de cette œuvre qui émerge du fleuve et n’ait un impact sur sa fréquentation.

L'œuvre "Le Grand Rassemblement" du Centre d'art Marcel Gagnon. Photo : Radio-Canada / Émie Bélanger

Il affirme toutefois être en discussion avec la municipalité pour trouver une solution.

Le maire de Sainte-Flavie défend pour sa part sa décision de mener à bien ce projet de recharge.

On le comprend. Il y a des avantages et des inconvénients, mais dans la majorité des scénarios, quand on fait la colonne des plus et des moins, il y a plus d’avantages à protéger, à sécuriser les bâtiments face à des telles tempêtes , explique Jean-François Fortin.

Il assure que la saison touristique ne sera pas touchée, puisque la recharge de plage se fera à partir de l'automne 2024.

