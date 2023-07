Des rats, de la moisissure et des insectes à la cafétéria du Collège militaire royal

Le 14 août 2022, le Collège militaire royal du Canada (CMR) à Kingston, en Ontario, a lancé un plan visant à nettoyer et à désinfecter la cafétéria pendant trois jours. Mais, le lendemain, alors que débute le nettoyage, un rat est retrouvé en train de convulser sur un chariot dans la cafétéria.

Dans un courriel, le chef d’équipe brosse un tableau macabre. Il décrit un autre rat mort dans un piège près de la machine à jus de fruits, une grande mare de sang et des éclaboussures sous l’évier de la cuisine, ainsi que des excréments et de l’urine dispersés dans plus d’une douzaine d’endroits dans la cuisine.

Il y avait un troisième rat, celui-ci vivant et se débattant dans un piège à côté de la friteuse, et une souris morte dans le réfectoire principal qui était là depuis environ trois jours, lit-on dans le courriel.

Ouvrir en mode plein écran Ces photos de rongeurs dans des pièges ont été incluses dans un courriel envoyé au personnel du Collège militaire royal, le 18 juillet 2022, concernant le problème des rats dans le Yeo Hall, qui abrite la salle à manger des cadets. Photo : Radio-Canada

La situation ici n’est PAS bonne , écrit l’expéditeur. Tout ce qui a été nettoyé hier doit maintenant être considéré comme contaminé , ajoute-t-il.

Ce message figure dans les 99 pages de courriels internes obtenus par CBC grâce à la Loi sur l’accès à l’information.

Ils révèlent les détails d’une infestation de rats, l’été dernier, et font état de plaintes constantes concernant la qualité de la nourriture offerte aux cadets, y compris des rapports de moisissures, de viande mal cuite et d’insectes dans la salade.

Ces problèmes surviennent après que la cuisine ait fait l’objet d’un investissement de 27 millions de dollars afin d’y améliorer la protection de l'environnement, de fournir un environnement de travail plus sain et d’améliorer la qualité des aliments, en 2021.

Directrice intérimaire des services de soutien du CMR , la majore Cindy McLeod affirme que le collège a agi contre les rongeurs en fermant temporairement le réfectoire et en faisant appel à une entreprise de gestion des parasites.

Ouvrir en mode plein écran La majore Cindy McLeod, directrice intérimaire des services de soutien du Collège militaire royal du Canada Photo : Radio-Canada / Dan Taekema/CBC

En ce qui concerne les plaintes concernant la nourriture, elle répond que les responsables accueillent favorablement les commentaires et font de leur mieux pour s’améliorer .

Absolument horrible , dit une cheffe de cuisine

Un mois avant la découverte de la vermine, du sang et des déchets éparpillés dans la cuisine, le même chef d’équipe avait tiré la sonnette d’alarme en envoyant un courriel disant que les rats deviennent un problème de sécurité de plus en plus important .

Des photos d’une boîte trouée et la description d’un gros rat courant dans la cuisine avaient été envoyées dans une note séparée le même jour.

Ouvrir en mode plein écran Cette photo montre une boîte de la salle à manger des cadets qui a été rongée. Elle a été incluse dans une réponse envoyée à CBC à la suite d'une demande d'accès à l'information concernant des plaintes relatives à la nourriture au Collège militaire royal. Photo : Radio-Canada

C’était absolument horrible , lance Tracy Astbury-Hart, cheffe de cuisine au réfectoire.

Avec d’autres membres du personnel travaillant dans la cuisine, elle a repéré des rats au milieu de la journée. Elle se souvient que le problème avait fait boule de neige très rapidement .

Nous avons été très perturbés par cette situation. Je pense que beaucoup de gens ne pouvaient pas le comprendre , ajoute Mme Astbury-Hart, qui est également première vice-présidente de la section locale 00641 de l’Union des employés de la Défense nationale (UEDN).

Selon elle, le syndicat a dû soulever la question des rats à plusieurs reprises avant que les responsables du CMR la prennent au sérieux.

Nous ne devrions pas avoir à passer quatre appels. Nous n’aurions dû passer qu’un seul appel , fait valoir la cheffe.

Ouvrir en mode plein écran Tracy Astbury-Hart est cheffe cuisinière au réfectoire et première vice-présidente de la section locale 00641 de l’Union des employés de la Défense nationale. Photo : Radio-Canada / Dan Taekema/CBC

Les rongeurs, un fait concret

La majore McLeod pense que le syndicat a interprété à sa manière la réponse du CMR.

Le réfectoire est situé dans un bâtiment historique et son âge, associé au fait qu’il nourrit des centaines de personnes chaque jour, signifie que les rats sont un fait concret , selon la majore.

Les premières observations ont été faites vers la fin du mois de juin 2022, dit-elle, ajoutant que le Collège avait pris des mesures immédiates pour protéger la santé et la sécurité des cadets.

Cependant, le réfectoire est resté ouvert jusqu’à la fin du mois de juillet.

Selon Mme McLeod, le CMR a surveillé de près la cuisine pendant ce temps et a bouché les trous et les interstices par lesquels les rats pouvaient entrer, mais au bout d’un mois, le personnel médical leur a conseillé de fermer la cuisine pour de bon.

Pour adopter une approche vraiment agressive et s’assurer de contenir la situation, il était préférable de vider la cuisine , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Un piège à rongeurs a été déposé derrière la salle à manger des cadets au Collège militaire royal le 21 juillet 2023. Photo : Radio-Canada / Dan Taekema/CBC

En effet, lorsque le CMR s’est penché sur la question, les responsables de l’école ont agi rapidement, fermant le réfectoire et transférant la préparation des repas dans le mess des cadres supérieurs en l’espace de quelques jours, souligne Mme Astbury-Hart.

Des remorques contenant des appareils de cuisine ont même été installées à proximité, au cas où un espace supplémentaire serait nécessaire.

Les cadets ont été nourris dans cet espace temporaire jusqu’au début du mois de septembre. Au total, la cafétéria a été fermée pendant environ six semaines.

Le syndicat et le CMR affirment qu’il n’y a pas eu de problèmes de rats depuis, mais Mme McLeod précise que le Collège a pris des dispositions pour que l’entreprise de gestion des parasites effectue des visites hebdomadaires afin de s’assurer que les rats ne reviennent pas.

Insectes, moisissures et viande crue

Les rongeurs sont peut-être en sursis, mais un étudiant avec qui CBC s’est entretenu, partage ses inquiétudes concernant la qualité de la nourriture.

Au cours de la dernière année scolaire, des cadets ont trouvé des insectes dans leurs plats, de la viande encore crue et de la moisissure sur le pain et les fruits, dit-il.

CBC a accepté de ne pas identifier l’étudiant, car ce dernier craint que le fait d’en parler n’affecte sa carrière universitaire et militaire.

C’est dégoûtant , commente-t-il, ajoutant que les repas font souvent perdre l’appétit.

Les courriels obtenus par CBC font état de plaintes relatives à la nourriture remontant à décembre 2021.

Je pense que nous en sommes à six incidents d’observation d’insectes, et dans ces six incidents, il y a eu quatre types d’insectes différents , lit-on dans l’un des courriels, notant que la présence d'insecte n'est pas courante.

Des vers verts ont été trouvés dans des brocolis emballés, ajoute-t-on, et des insectes ont été vus dans des épinards, des mélanges de salade ou de laitue. Le CMR a retiré tous les légumes à feuilles de son menu pour le moment.

Les courriels contiennent également une présentation Google sur des plaintes, dont l’expéditeur dit qu’elle a été créée par des étudiants. On y trouve des photos de muffins anglais et de fromage moisis, de souvlaki de porc et de bacon encore cru, ainsi que de prunes et de raisins pourris.

Ouvrir en mode plein écran Des vers verts ont été trouvés dans des brocolis emballés et des insectes dans des épinards et des mélanges de salade et de laitue. Photo : Radio-Canada

Une photo, datée du 30 novembre 2021, indique que le menu propose une salade de tacos , mais montre une boulette de bœuf hachée sur de la laitue. La conclusion est la suivante : Ceci n’est pas un repas .

Avec une cuisine qui sert plus de 3000 assiettes par jour pendant l’année scolaire, ce genre de choses arrive , justifie Mme McLeod. Le CMR dispose d’un très bon programme de contrôle de la qualité , martèle-t-elle.

Mme Astbury-Hart, pour sa part, affirme que le personnel suit un système qui garantit une manipulation correcte des aliments et estime que les plaintes sont peu nombreuses .

Un courriel datant de février de cette année, rédigé par le prédécesseur de Mme McLeod, reconnaît qu’il y a eu des problèmes de qualité dans le passé, en particulier avec les fournisseurs de fruits et de légumes. Il accuse également le manque de personnel d’avoir eu un impact sur l’assurance qualité , mais affirme que ces problèmes ont été résolus depuis.

La majore affirme que le CMR essaie de faire de son mieux

Les étudiants à qui CBC a parlé ne sont pas d’accord. Ils trouvent que les problèmes de nourriture reviennent souvent et sont régulièrement affichés sur une page Facebook.

Les repas au CMR coûtent environ 600 $ par mois, et les élèves officiers actuels ne peuvent pas s’y soustraire. Un étudiant confie qu’il n’a pas l’impression d’en avoir pour son argent, soulignant que les étudiants doivent passer des tests de performance physique pour obtenir leur diplôme et qu’il est difficile d’y parvenir sans une bonne alimentation.

Ouvrir en mode plein écran Un membre du personnel de la salle à manger des cadets présente une assiette de nourriture le 21 juillet 2023. Le collège affirme que le problème de rats qu'il a rencontrés l'été dernier a été résolu, mais un étudiant affirme que les plaintes concernant la nourriture persistent. Photo : Radio-Canada / Dan Taekema/CBC

La condition physique est même considérée comme l’un des quatre piliers sur lesquels le Collège s’appuie pour former ses officiers.

Mme McLeod explique que le menu du CMR est établi en conformité avec les exigences du ministère de la Défense, y compris l’apport calorique nécessaire, et a convenu que les cadets ont besoin d’une nutrition adéquate pour réussir.

Toute personne ayant des plaintes à formuler peut scanner les codes QR affichés dans le réfectoire, qui offrent la possibilité de signaler des problèmes de manière anonyme, précise-t-elle.

J’apprécie tous les commentaires. Nous faisons de notre mieux pour nous améliorer , dit-elle.