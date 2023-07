Les crimes violents toujours en hausse au Canada

L’Indice de gravité de la criminalité (IGC) avec violence a augmenté de 5 % au Canada en 2022, atteignant son niveau le plus élevé depuis 2007, selon des données compilées par Statistique Canada.

Comparativement à 2021, la hausse de l'IGC avec violence en 2022 s'explique principalement par des taux plus élevés de vols qualifiés (+ 15 %), d'affaires d'extorsion (+ 39 %), d'homicides (+ 8 %) et d'agressions sexuelles de niveau 1 (+ 3 %) , explique Statistique Canada.

Or, il ne s’agit pas d’une tendance nouvelle en 2022. Selon l’analyse élaborée à partir des crimes déclarés par la police au Canada, l’ IGC avec violence accusait déjà une augmentation de 6 % en 2021 par rapport à l’année précédente. C’est donc dire que les crimes violents sont en progression au Canada depuis deux ans.

Le nombre de meurtres en hausse depuis 4 ans

Parmi les crimes violents, le taux d’homicides a augmenté de 8 % au Canada, passant de 2,08 homicides pour 100 000 habitants en 2021 à 2,25 homicides pour 100 000 habitants en 2022.

Il s'agit du plus haut taux enregistré depuis 1992 , souligne Statistique Canada, qui note au passage que le taux d’homicides a augmenté au pays au cours des quatre dernières années.

La Police provinciale de l'Ontario (PPO) sur les lieux d'un double homicide à Pembroke, en mai 2023 (Photo d'archives)

C’est en Colombie-Britannique (+ 30 homicides), au Manitoba (+ 26 homicides) et au Québec (+ 20 homicides) que le nombre de meurtres a le plus augmenté l’an dernier.

Le Manitoba affiche le taux d’homicides le plus élevé au pays avec 6,24 meurtres par 100 000 habitants, suivi de la Saskatchewan à 5,94 homicides par 100 000 habitants.

Ce sont par ailleurs chez les Autochtones et les personnes racisées qu’on observe les taux d’homicides les plus élevés. Dans ces communautés, ce taux était de 10,98 par 100 000 habitants l'an dernier, soit sept fois plus que celui de la population non autochtone (1,69 pour 100 000 habitants).

Chez les personnes racisées, 43 % des victimes ont été identifiées par la police comme étant des Noirs et 27 % des Sud-Asiatiques.

Armes à feu

Les crimes violents impliquant la décharge d'une arme à feu avec une intention particulière lors de la perpétration d'un crime ont quant à eux augmenté de 4 % au pays en 2022.

Le taux de ces infractions a augmenté de 4 % en 2022 pour s'établir à 12,2 affaires pour 100 000 habitants, en hausse pour une huitième année de suite , notent les analystes de Statistique Canada.

Le taux de crimes impliquant des armes à feu, mais sans violence, est quant à lui demeuré stable.

Agressions sexuelles

En ce qui a trait aux crimes sexuels, le taux d'agressions sexuelles de niveau 1 – qui ne causent pas ou presque pas de blessures corporelles à la victime – déclarées par la police a augmenté de 3 % l'an dernier pour atteindre 90 par 100 000 habitants.

À l'exception d'une baisse observée en 2020, le taux d'agressions sexuelles de niveau 1 affiche une croissance depuis 2014 , constate Statistique Canada.

Les agressions de niveau 1 représentaient 98 % des agressions sexuelles rapportées à la police en 2022.

Les taux d'agressions sexuelles de niveaux 2 et 3 – avec menaces, armes et blessures graves – ont tous deux diminué de 4 %.

Progression moins marquée des crimes sans violence

Pour ce qui est de l’Indice de gravité de la criminalité sans violence, il a progressé de 4 % en 2022 au pays, mais il demeure 6 % plus bas qu’en 2019.

La hausse enregistrée en 2022 est en grande partie attribuable à l'augmentation des taux de plusieurs crimes contre les biens, notamment les vols de véhicules à moteur (+ 24 %), les introductions par effraction (+ 4 %), les vols mineurs (5000 $ ou moins; + 10 %), les vols à l'étalage (5000 $ ou moins; + 31 %) et les fraudes en général (+ 7 %) , détaille Statistique Canada.

Le vol à l'étalage a bondi de 31 % au Canada en 2022.

Cependant, les infractions liées aux drogues ont chuté l’an dernier de 17 %, les fraudes d’identité de 11 %, les vols d’identité de 8 %, la conduite avec facultés affaiblies de 3 % et les crimes contre l’administration de la justice de 2 %, constate l’agence fédérale.

En matière de volume de crimes commis au pays, les corps de police ont déclaré 5 % plus de crimes commis en 2022 qu’en 2022, ce qui représente un taux de 5668 affaires criminelles par 100 000 habitants au Canada.

Globalement, souligne Statistique Canada, le taux de criminalité au Canada est demeuré inférieur de 4 % au niveau qu’il atteignait au pays en 2019.

En 2020, l’ IGC avait significativement baissé au Canada, notamment en raison des mesures de confinement imposées dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Il a recommencé à progresser depuis.

Avant cette diminution pandémique, une hausse de l' IGC avait été observée pendant cinq années consécutives, à partir de 2015 (+ 19 % sur cinq ans), souligne Statistique Canada.

Les augmentations consécutives de l'IGC global pourraient témoigner d'un retour à la tendance à la hausse de la criminalité qui avait été observée avant le début de la pandémie.

En augmentation presque partout au pays

Fait à noter, l’ IGC n’a pas augmenté que dans une ou deux provinces : la progression a été constatée dans la majorité des provinces et territoires l'an dernier.

Il n’y a en fait qu’au Yukon (- 5 %), au Nouveau-Brunswick (- 2 %) et au Nunavut (- 4 %) que l’ IGC a reculé en 2022.

C’est en revanche au Manitoba qu'il a le plus augmenté, enregistrant un bond de 14 %. Viennent ensuite le Québec, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Île-du-Prince-Édouard avec des hausses respectives de 6 %.