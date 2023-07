Violence envers le personnel de la Ville : 20 avis et 9 constats depuis 2019

Depuis quatre ans et demi, 20 avis et neuf constats d’infractions ont été remis à des citoyens par la Ville de Trois-Rivières en vertu de l'article 2 du Règlement sur la paix, l'ordre et la sécurité publique et de la Politique de prévention de la violence dans les interactions avec le personnel de la Ville. C’est ce que révèlent des données rendues publiques par la Ville de Trois-Rivières.

La publication de ces chiffres survient quelques jours après que la Trifluvienne Joan Hamel ait dénoncé publiquement le fait d’avoir reçu un avis écrit de la part de la Ville, en vertu de la Politique de prévention de la violence dans les interactions avec le personnel de la Ville de Trois-Rivières. C’est un commentaire fait sur Facebook qui lui a valu cet avertissement.

On apprend aujourd’hui que dix-neuf autres avertissements du genre ont été remis à des citoyens.

C’est en 2019 que le plus grand nombre d’avertissements a été remis (7) et ce sont les interactions en personne qui ont mené le plus souvent à des avertissements (9).

Les raisons pour lesquelles les avis et les constats ont été envoyés par la Ville n'ont pas été révélées.

Parmi les comportements qui peuvent entraîner la réception d’un avis ou d’un constat, le porte-parole de la Ville donne des exemples tels que des gestes violents, le manque de civisme, du langage abusif, des propos déplacés ou de l'intimidation.

Nombre d’avis écrits remis Année Interaction en personne Interaction par téléphone Interaction via médias (radio, télévision, journaux, réseaux sociaux) Interactions autres Interaction par courriel TOTAL 2019 4 2 0 1 0 7 2020 1 0 1 0 1 3 2021 3 0 2 0 0 5 2022 1 1 0 0 1 3 2023 0 0 1 0 1 2 Avertissements reçus en vertu de l’article 2 du Règlement sur la paix, l'ordre et la sécurité publique et de la Politique de prévention de la violence dans les interaction avec le personnel de la Ville de Trois-Rivières Source : Ville de Trois-Rivières

Sur les neuf constats, sept ont abouti à des condamnations. Les personnes peuvent écoper d’ amendes qui varient en 100 $ et 1000 $, selon la gravité, indique le porte-parole de la Ville, Simon Vadnais.

Mentionnons que depuis 2019, date d’entrée en vigueur de la politique, aucun constat n’a été remis pour des interactions survenues par courriel ou encore à la radio, la télévision, dans les journaux ou sur les réseaux sociaux.

Nombre de constats remis Année Interaction en personne Interaction par téléphone Interaction via médias (radio, télévision, journaux, réseaux sociaux) Interactions autres Interaction par courriel TOTAL 2019 0 0 0 0 0 0 2020 3 1 0 0 0 4 2021 0 1 0 0 0 1 2022 2 0 0 0 0 2 2023 1 1 0 0 0 2 Avertissements reçus en vertu de l’article 2 du Règlement sur la paix, l'ordre et la sécurité publique et de la Politique de prévention de la violence dans les interaction avec le personnel de la Ville de Trois-Rivières Source : Ville de Trois-Rivières

On voit quand même une certaine recrudescence au niveau des commentaires ou des gestes inappropriés , souligne le porte-parole de la Ville, Simon Vadnais

