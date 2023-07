Auberge Saintlo Ottawa Jail : 50 ans à dormir dans une ancienne prison

Récemment rouvert après deux ans de fermeture en raison de la pandémie, l’auberge de jeunesse Saintlo Ottawa Jail célèbre cette année ses 50 ans depuis sa reconversion. Situé au cœur de la Basse-Ville d’Ottawa, l'établissement donne la possibilité à ses clients de passer la nuit dans une ancienne prison, tout en découvrant l’histoire de ce bâtiment historique vieux de plus de 150 ans.

Une expérience unique

Après avoir servi de prison pour la ville d’Ottawa de 1862 à 1972, l’établissement pénitencier a changé de vocation en 1973 pour devenir une auberge de jeunesse. Ici, les dortoirs prennent la forme de cellules simples et doubles avec des portes en fer et des murs de briques rouges.

On a une vraie cour où on retrouve tous les éléments d'une prison. [...] On a vraiment l'impression de voyager dans le temps et de revenir dans les années 1800 quand on [séjourne] dans l'auberge , explique la directrice marketing des auberges Saintlo, Kathleen Murphy.

Ouvrir en mode plein écran L’auberge de jeunesse Saintlo Ottawa Jail dispose de chambres partagées, de cellules privées et doubles et d’une grande cour. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau

Ouvrir en mode plein écran L’auberge de jeunesse Saintlo Ottawa Jail dispose de chambres partagées, de cellules privées et doubles et d’une grande cour. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau

Ouvrir en mode plein écran L’auberge de jeunesse Saintlo Ottawa Jail dispose de chambres partagées, de cellules privées et doubles et d’une grande cour. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau

Ouvrir en mode plein écran L’auberge de jeunesse Saintlo Ottawa Jail dispose de chambres partagées, de cellules privées et doubles et d’une grande cour. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau

Autrefois appelée Prison d’Ottawa, l’établissement pénitencier recevait tout type de malfaiteurs et de criminels de la capitale en attente d’être pendus. C’est également à cet endroit qu’a eu lieu, le 11 février 1869, l’une des dernières pendaisons publiques au Canada.

Ce qui m'impressionne le plus, c'est que c'est un établissement où il y a eu un passé assez sordide pour les prisonniers. Aujourd'hui, on en fait une expérience la plus confortable possible pour nos voyageurs, tout en respectant l'héritage du bâtiment , souligne Mme Murphy.

L’ancienne prison d’Ottawa fête ses 50 ans en tant qu’auberge.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Les matins d'ici. L’ancienne prison d’Ottawa fête ses 50 ans en tant qu’auberge ÉMISSION ICI PREMIÈRE Les matins d'ici Écouter l’audio (L’ancienne prison d’Ottawa fête ses 50 ans en tant qu’auberge. 6 minutes 30 secondes) Durée de 6 minutes 30 secondes 6:30

Attirer plus de touristes

L’auberge de jeunesse Saintlo Ottawa Jail s’est donné pour mission de rendre accessible le voyage à Ottawa en offrant des chambres partagées, ainsi que des cellules privées et doubles à coût raisonnable. Depuis 1973, l'établissement a accueilli plus d'un million de voyageurs, avec une moyenne de 30 000 nuitées par année.

On a des gens des quatre coins de la planète qui vont peut-être venir visiter Ottawa pour l'auberge. En fait, [séjourner] dans une prison, c'est unique au Canada et c'est presque unique au monde aussi , fait valoir Kathleen Murphy.

Ouvrir en mode plein écran Kathleen Murphy est la directrice marketing des auberges Saintlo. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau

Aux personnes souhaitant venir visiter cette prison mais qui hésitent toujours, la directrice marketing des auberges Saintlo se montre plutôt rassurante. L'auberge a vraiment été réhabilitée. Je pense qu'on offre une expérience la plus moderne possible avec le défi d'un bâtiment d'héritage, et on est super fier de ça , dit-elle. C'est vraiment incroyable de se lever dans des bâtiments aussi vieux et de pouvoir faire quelque chose d'aussi unique à Ottawa.

Avec les informations de Camille Bourdeau