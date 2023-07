Thunder Bay et Sudbury dans le Nord de l’Ontario ainsi que London et Kitchener-Waterloo dans le Sud-Ouest de la province et Kingston, plus à l’est, étaient les régions métropolitaines ayant le plus haut taux de criminalité en Ontario en 2022, selon de nouvelles données de Statistique Canada.

Thunder Bay se classait aussi au premier rang dans la province en matière de l’Indice de gravité de la criminalité (IGC) de l’agence fédérale, suivi de Sudbury, Kitchener-Waterloo et Kingston.

À l’échelle nationale, Statistique Canada constate une hausse de 4,3 % de l’ IGC pour 2022. L’ IGC avec violence a atteint son plus haut niveau depuis 2007.

Plus de détails à venir