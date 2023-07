L’homme d’affaires déchu Tony Accurso devra se résoudre à prendre le chemin de la prison pour de bon. La Cour suprême du Canada a fait savoir jeudi matin qu’elle refusait d’entendre sa cause. Sa décision, comme c’est toujours le cas, n’a pas été justifiée.

Il s’agissait de la dernière chance de Tony Accurso d'éviter la prison.

Au terme d’un second procès devant jury, l'homme d'affaires déchu avait été déclaré coupable en juin 2018 de fraude, de corruption et de complot par la Cour du Québec – des infractions découlant de sa participation alléguée à un système de fraude et de corruption au sein de la Ville de Laval entre 1996 et 2010.

Condamné à quatre ans de prison le 5 juillet de la même année, Tony Accurso en avait appelé à la Cour d'appel du Québec et obtenu, la semaine suivante, une remise en liberté temporaire.

Quatre ans plus tard, la Cour d'appel avait cependant refusé d'invalider le verdict de la Cour du Québec et maintenu sa condamnation, ordonnant à l'intimé – aujourd'hui âgé de 71 ans – de se livrer aux autorités le 1er juin 2022.

Malgré cela, Tony Accurso avait été remis en liberté une semaine plus tard après avoir déposé une nouvelle requête en appel, cette fois devant la Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal du pays.

Plus de détails suivront.