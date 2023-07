Diane Lebouthillier aux pêches : optimisme prudent dans l’industrie

La nomination de Diane Lebouthillier comme nouvelle ministre de Pêches et Océans Canada est accueillie positivement par l'industrie de la pêche en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

Diane Lebouthillier devra s'attaquer à plusieurs dossiers, dont une baisse importante des stocks de crevettes nordiques, de turbot ainsi qu'une possible ouverture de la pêche au sébaste, une espèce en forte augmentation dans les eaux du golfe.

La perspective d'un moratoire partiel ou complet sur l'industrie de la crevette dès l'an prochain inquiète particulièrement le directeur général de l’Association québécoise de l’industrie de la pêche, Jean-Paul Gagné, qui souhaite des décisions rapides de la nouvelle ministre.

Je pense qu’on va être bien servi par madame Lebouthillier, parce qu’elle comprend la situation , dit Jean-Paul Gagné.

Jean-Paul Gagné est directeur général de l'Association québécoise de l'industrie de la pêche.

Le président de l’Office des pêcheurs de crevettes du Québec, Patrice Element, considère que Diane Lebouthillier est bien placée pour comprendre les enjeux du milieu, puisqu'elle est originaire de la Gaspésie.

On part avec une longueur d’avance par rapport à n’importe qui d’autre , estime-t-il.

Le directeur de l'Office des pêcheurs de crevette du Québec, Patrice Element.

Du côté des Îles-de-la-Madeleine, le président du Regroupement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles, Charles Poirier, voit la nomination d’un bon œil, même s’il reste prudent. On va laisser passer le temps, puis on va voir comment elle va se démener dans son nouveau poste. Mais je pense que sa nomination est bien vue par la communauté des Îles-de-la-Madeleine et les pêcheurs , déclare-t-il.

Le président du Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles, Charles Poirier

Le président du Regroupement des pêcheurs professionnels pélagiques du sud de la Gaspésie, Ghislain Collin, qui n’a pas toujours été tendre avec la députée avec l’imposition des récents moratoires sur la pêche printanière, se réjouit de savoir que la ministre des Pêches sera plus proche et accessible.

Ghislain Collin est président du Regroupement des pêcheurs pélagiques professionnels du sud de la Gaspésie.

C'était notre représentante de la région, mais ce n’était pas la ministre des Pêches. Elle nous l’avait dit à quelques reprises. Elle trouvait aussi aberrant la manière que ça avait été fait, mais c'était sa collègue, ce n’était pas elle. Maintenant, on va s’adresser à elle directement , explique-t-il.

Notre première demande sera la réouverture de la pêche au maquereau, parce qu’il y a beaucoup de maquereaux partout en Atlantique

Le directeur général de l'Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie, Claudio Bernatchez, pense que le milieu devra rester réaliste dans ses attentes envers la nouvelle ministre.

Claudio Bernatchez est directeur général de l'Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie.

C'est sûr que madame Lebouthillier n'a pas hérité du ministère des miracles, alors il restera encore beaucoup de travail à faire avec les différents intervenants. Mais au moins, on va savoir qu'on parle à quelqu'un du coin, quelqu'un qui connaît les enjeux , estime-t-il.

Rénover le phare de Cap-des-Rosiers

Pêches et Océans Canada a fermé le phare de Cap-des-Rosiers pour une durée indéterminée pour des raisons de santé et de sécurité. Le site historique demeure ouvert.(Archives)

Diane Lebouthillier héritera aussi du pressant dossier de la restauration du phare de Cap-des-Rosiers. Le maire de Gaspé et préfet de la MRC de la Côte-de-Gaspé, Daniel Côté, espère qu’elle pourra débloquer les fonds nécessaires aux travaux, tout en faisant aussi avancer les dossiers du brise-lame de Rivière-aux-Renard et des ports pour petits bateaux.

Daniel Côté, maire de Gaspé et préfet de la MRC de la Côte-de-Gaspé.

À Ottawa, la machine administrative a énormément de poids versus la machine politique, donc je veux lui souhaiter bonne chance pour changer la façon de penser des équipes de Pêches et Océans Canada , dit Daniel Côté.

Ça prend beaucoup de force, beaucoup de leadership pour changer l'état d'esprit de la grosse machine administrative fédérale , ajoute-t-il.

Pour sa part, le député provincial des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, souhaite que Diane Lebouthillier s'attaque aux dossiers de la baleine noire, la pêche à la plie rouge, à la limande à queue jaune, au sébaste, la chasse au loup-marin, l’épave du Corfu Island et le port de Cap-aux-Meules.