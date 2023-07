Contact Nature se tourne vers le tourisme regénératif

L’organisme Contact Nature se dote de six véhicules électriques pour transporter sa clientèle et lance un nouveau produit de tourisme regénératif.

L’organisme a obtenu une contribution non remboursable de 288 000 $ versée par Développement économique Canada (DEC) pour les régions du Québec dans le cadre du Fonds d’aide au tourisme.

Contact Nature s’est fixé pour objectif de consolider et d’intégrer les principes de développement durable dans l’ensemble de ses activités. La refonte de la division Okwari Le Fjord, administrée par l’organisme, vise la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la conservation ou la restauration de milieux naturels.

Selon l’organisme, les six nouveaux véhicules électriques permettront de réduire de près de 80 % les émissions de GES d’Okwari Le Fjord annuellement.

L’aide financière versée par DEC a également permis de diversifier l’offre touristique de Contact Nature avec la mise en place d’un jeu d’énigmes en plein air unique au Saguenay‒Lac-Saint-Jean.

À la manière d’un jeu d’évasion ludique et éducatif, les randonneurs effectuent un parcours découverte autoguidé en nature à la recherche d’indices et de réponses leur permettant de résoudre l’intrigue. À travers la randonnée, les participants en apprendront sur la culture des premiers peuples, la formation géologique du canyon de la Rivière-à-Mars et la faune et la flore de la forêt boréale , peut-on lire dans un communiqué diffusé par Contact Nature.

Les premiers clients tentent l’expérience depuis le début de la semaine. Les personnes qui souhaitent réserver peuvent le faire dès maintenant.