Accident de Carberry : 6 personnes demeurent hospitalisées, corrige Soins communs

Soins communs Manitoba confirme que six personnes, et non cinq, sont toujours hospitalisées après l’accident de minibus qui a fait 17 morts près de Carberry.

L’autorité de santé provinciale explique avoir précédemment compté par erreur une sixième personne comme étant sortie de l’hôpital.

Cette personne aurait plutôt été transférée dans un autre hôpital.

Le 15 juin, un groupe de personnes âgées était en route vers un casino à bord d’un minibus lorsque ce dernier est entré en collision avec un camion semi-remorque sur l'autoroute Transcanadienne aux abords de la ville de Carberry.

Quinze des passagers sont décédés le jour même et deux autres sont décédés à l'hôpital.

La Gendarmerie royale du Canada indique qu’elle ne s’est toujours pas entretenue avec le chauffeur du bus qui demeure hospitalisé.

