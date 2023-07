Un remaniement à Ottawa favorable à l’Atlantique

Deux politologues croient que les nouvelles responsabilités des ministres de l’Atlantique sont de bonnes nouvelles pour la région.

Selon Tom Urbaniak, politologue à l’Université du Cap-Breton, l’attribution du ministère du Logement, des Infrastructures et des Collectivités à Sean Fraser, est de bon augure.

Sean Fraser arrive à la cérémonie d'assermentation des ministres à Ottawa le 26 juillet 2023. Il devient ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Pour les communautés de l’Atlantique, il faut tirer avantage de ce fait, que quelqu’un de notre région est responsable de ce portefeuille-là , croit-il.

Les municipalités ont plusieurs demandes en matière d’infrastructure et il y a des besoins criants dans le domaine du logement. C’est peut-être le temps de tisser ces liens et de parler directement au ministre , ajoute M. Urbaniak, à propos du député de Nova-Centre en Nouvelle-Écosse.

Des portefeuilles importants en Atlantique

De son côté, le politologue Yvon Grenier de l'Université Saint-Francis-Xavier, pense aussi que le maintien en place de tous les ministres de l'Atlantique est positif pour la région.

C'est un peu un jeu de chaise musicale, mais les six qui étaient en place sont encore là [...] Les ministres de notre région ont des rôles importants autour de la table et c’est une bonne chose pour nous , croit-il.

Outre Sean Fraser, Dominic LeBlanc (N.-B.) a obtenu le ministère de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires gouvernementales, Seamus O'Regan (T.-N.-L.) celui du Travail et des Aînés et Lawrence MacAuley (Î.-P.-É.) le portefeuille de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. De son côté, Ginette Petitpas-Taylor (N.-B.) est passée des Langues officielles au ministère des anciens Combattants en plus d'être nommée ministre associée à la Défense nationale.

Tom Urbaniak estime aussi que l’ajout de la responsabilité de l’Agence de promotion du Canada atlantique à Gudie Hutching de Terre-Neuve-et-Labrador n’est pas un hasard.

Gudie Hutchings garde son poste de ministre du Développement économique rural et devient ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Ces responsabilités appartenaient avant à Ginette Petitpas-Taylor, qui en avait plein les bras avec la réforme de la Loi sur les langues officielles.

On va voir davantage la ministre qui parle au nom de cette agence-là et qui distribue de l’argent aux collectivités juste avant les prochaines élections , croit-il.

Enfin, Yvon Grenier souligne la nomination d'une ministre francophone de l'est du pays, Diane Lebouthillier, au ministère des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne.

Mme Lebouthillier [de la circonscription de la Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine], c’est quand même plus près que Vancouver, alors c’est quand même une bonne chose , croit M. Grenier.

Avec des informations du Téléjournal Acadie et de l'émission La matinale d'ICI Acadie