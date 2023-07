Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) confirme qu’une mère de 56 ans et sa fille de 12 ans ont été assassinées à Lachine. Les corps des victimes ont été retrouvés par les policiers vers 1 h 35, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans une résidence de la terrasse J.-S.-Aimé-Ashby.

On peut vous confirmer qu'il s'agit d'un double meurtre. La mère et la fille ont été retrouvées inanimées dans le logement. On connaît maintenant leur relation, le lien entre les deux personnes. Toutefois, on ne sait pas s'il y a d'autres personnes d'impliquées. Il y a beaucoup de démarches qui restent à être faites par nos enquêteurs des crimes majeurs , a indiqué Mariane Allaire-Morin, porte-parole du SPVM .

Une troisième personne est également recherchée par la police. On ignore pour l'instant quel type de lien l'unit aux victimes.

Ouvrir en mode plein écran Un vaste périmètre de sécurité a été établi autour de la résidence de la terrasse J.-S.-Aimé-Ashby. Des enquêteurs de l'escouade des crimes majeurs du SPVM ont entrepris leur travail dans le but de résoudre cette affaire et un poste de commandement mobile a été stationné sur les lieux. Photo : Radio-Canada / Alain Béland

Les deux décès ont été constatés sur place, a confirmé le SPVM . Radio-Canada a d'ailleurs appris que les policiers et les ambulanciers paramédicaux d'Urgences-santé qui se sont présentés cette nuit à la résidence en question se seraient trouvés devant une scène très difficile .

Ce sont des proches de la famille qui, inquiets, avaient contacté le 911 vers 0 h 15 pour faire état de la disparition d'au moins trois personnes.

L'équipe des crimes majeurs a été convoquée sur place, de même que celle de l'identité judiciaire. Tôt en matinée, les enquêteurs s'affairaient à faire du porte-à-porte pour récolter les témoignages des résidents du voisinage. Un poste de commandement mobile et un vaste périmètre de sécurité ont également été établis.

Une autopsie sera nécessaire pour savoir à quel moment la mère et sa fille ont perdu la vie exactement.

C'est la troisième fois en trois jours que le SPVM dit enquêter sur une mort suspecte. Tôt mardi, un homme de 42 ans a été retrouvé poignardé dans un parc du Mile End. Et tôt mercredi, un autre homme a été retrouvé mort, tué par balle, à l'intérieur d'une fourgonnette dans l'arrondissement de Montréal-Nord.

Avec les informations de Karine Bastien