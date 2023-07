Un homme du comté de Renfrew, à l’ouest d’Ottawa, se dit confus et frustré d’avoir acheté des billets pour un vol de Flair Airlines qui n’existait pas. Il raconte avoir dû se battre pendant des mois avant d’obtenir un remboursement.

Résident d'Arnprior, à l'ouest d'Ottawa, Jamie Christensen pensait avoir fait une bonne affaire, lorsqu’en mars dernier, il a acheté deux billets d’avion pour sa femme et lui auprès de la compagnie aérienne à très bas prix.

Les vols aller-retour entre Ottawa et Fort Lauderdale, pour un départ le 13 mai, lui ont coûté 600 dollars.

Un jour avant le décollage, il reçoit le courriel habituel l’invitant à s’enregistrer. Sauf qu'après s’être exécuté, M. Christensen explique avoir reçu un message d’erreur.

Publicité

Le courriel et le site web assuraient que si nous rencontrions des difficultés techniques, il ne fallait pas s’inquiéter et que nous pourrions nous enregistrer à l’aéroport , se souvient-il.

Ce n’est qu’après avoir fait leurs bagages et être arrivés à l’aéroport d’Ottawa à 5 heures du matin le lendemain, que le couple a découvert ce qui n’allait pas.

Selon M. Christensen, à leur arrivée, leur vol pour Fort Lauderdale ne figurait pas sur la liste des départs. Lorsque le couple s’est adressé à un agent du comptoir Flair Airlines pour s’enregistrer, on leur a dit que la compagnie aérienne ne proposait pas de vol de ce type à cette période de l’année.

Ouvrir en mode plein écran De janvier à mars de cette année l’Office des transports du Canada a reçu 20,9 plaintes pour 100 vols de Flair Airlines. Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia-Tremblay

C’était tout simplement surréaliste , lance M. Christensen.

C’est un peu comme si vous alliez dans un magasin et que vous achetiez une télévision, puis que vous alliez la chercher et qu’on vous disait : "Non, désolé, il n’y a pas de télévision ici".

Après avoir parlé à un autre agent au téléphone, le couple s’est vu répondre que sa seule option était de contacter le service clientèle de la compagnie aérienne. Il ne leur a pas été proposé de remboursement ou de les replacer sur un autre vol à destination de la Floride, affirme M. Christensen.

Nous n’avons reçu aucune aide pour faire face à notre situation et nous avons dû nous débrouiller seuls pour trouver notre chemin. C’était très bizarre , continue-t-il.

M. Christensen et sa femme ont fini par réserver un vol pour Orlando qui décollait plus tard dans la journée auprès d’une autre compagnie aérienne. Ils ont dû payer près du triple du prix de leurs billets initiaux, avec des escales qui les ont fait arriver beaucoup plus tard que prévu.

Ouvrir en mode plein écran Flair Airlines est confrontée à la difficile réputation de pire compagnie aérienne en matière de traitement des plaintes des passagers, selon les données fédérales de l’Office des transports du Canada. Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia-Tremblay

Le couple a déposé une plainte en ligne pour obtenir un remboursement. Le personnel du service clientèle leur a d’abord répondu qu’ils n’avaient pas droit à un remboursement parce qu’ils n’avaient jamais été débités, bien que le couple ait un relevé de carte de crédit prouvant le contraire.

Plus de deux mois plus tard, après plusieurs échanges de courriels, le couple a finalement été remboursé. Mais, M. Christensen estime qu’ils devraient également être indemnisés pour les frais supplémentaires engendrés pour leur voyage.

Une erreur , selon Flair Airlines

La compagnie s’est depuis excusée pour les désagréments subis .

Publicité

La grande majorité des clients de Flair Airlines ont une excellente expérience avec Flair, mais une erreur a été commise dans ce cas-ci , peut-on lire dans une déclaration envoyée par courriel et attribuée à un porte-parole anonyme de Flair Airlines.

La compagnie aérienne n’a pas expliqué comment une telle erreur avait pu avoir lieu.

La compagnie aérienne reconnaît avoir la responsabilité de communiquer clairement les changements d’horaire et, le cas échéant, d’effectuer un remboursement rapide, ce qui n’a pas été fait de manière satisfaisante et claire pour le couple .

Le porte-parole affirme toutefois qu'un contact a directement été établi avec le couple pour essayer d’arranger les choses . Une affirmation que réfute M. Christensen qui dit n’avoir jamais reçu de message de la part de la compagnie aérienne.

Ouvrir en mode plein écran Flair a la responsabilité de communiquer clairement les changements de programme et, le cas échéant, de rembourser rapidement, ce qui n'a pas été fait de manière satisfaisante et claire pour le couple , peut-on lire dans une déclaration écrite de la société. (Photo d'archives) Photo : The Canadian Press/Ho, Flair Airlines

Une surveillance accrue s’impose, selon un expert

L’incident survient alors que Flair Airlines est confrontée à la difficile réputation de pire compagnie aérienne en matière de traitement des plaintes des passagers, selon les données fédérales de l’Office des transports du Canada (OTC).

De janvier à mars de cette année, l’ OTC a reçu 20,9 plaintes pour 100 vols de Flair Airlines. En comparaison, WestJet en a reçu 10,7 et Air Canada 5,8.

Bien que les cas de compagnies aériennes vendant des vols inexistants ne soient pas si fréquents, il semble que cette pratique est en augmentation , selon John Gradek, ancien dirigeant d’une compagnie aérienne et conférencier à l’Université McGill.

Selon lui, les transporteurs à bas prix ont tendance à proposer des vols flottants , c’est-à-dire qu’ils font la promotion et vendent des sièges pour une destination qu’ils pensent être populaire. Mais si la compagnie aérienne n’a pas vendu suffisamment de billets à l’approche de la date de départ, elle annule le voyage. Dans la plupart des cas, les clients sont alors informés et remboursés, explique M. Gradek.

Alors que l’ OTC s’efforce d’améliorer la protection des passagers en cas d’annulation ou de retard d’un vol, M. Gradek estime que l’organisme de réglementation fédéral devrait surveiller de plus près les compagnies aériennes à bas prix.

Il n’y a pas vraiment de contrôle réglementaire ou administratif sur les pratiques de vente de transporteurs tels que Flair , conclut-il.