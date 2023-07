Les stationnements du centre-ville débordés depuis la fermeture du train léger

Depuis la fermeture du train léger il y a dix jours, de plus en plus de personnes se rendent au travail en voiture plutôt qu'en transport en commun. Résultat : les stationnements du centre-ville se remplissent vite.

Ramesh Abrol, directeur d'Advantage Parking Ltd, raconte que plusieurs de ses stationnements sont en pleine effervescence.

En règle générale, ceux-ci sont très fréquentés, mais jamais ils n'atteignent leur capacité maximale.

Il y a toujours quelqu'un qui entre et quelqu'un qui sort , explique-t-il, ajoutant que cela faisait bien longtemps qu'il n'avait pas eu besoin d’avoir recours au panneau stationnement complet .

Aujourd'hui, ce panneau est installé pratiquement tous les matins.

Il arrive que le stationnement soit complet à 7 h 30, alors que nous ouvrons à 6 h 30. Vous pouvez donc imaginer le nombre de personnes qui prennent leur propre véhicule pour se rendre au travail au lieu d'utiliser les transports en commun.

Ouvrir en mode plein écran Ramesh Abrol, directeur d'Advantage Parking Ltd, explique que plusieurs de ses stationnements du centre-ville atteignent leur pleine capacité tôt le matin avec des personnes qui prennent habituellement le train. Photo : Radio-Canada / Safiyah Marhnouj

Cette nouvelle réalité a de quoi frustrer les automobilistes qui ont bien du mal à se trouver une place. M. Abrol a même dû faire appel à du personnel supplémentaire pour fluidifier le trafic et orienter les gens vers d'autres stationnements.

Les gens essaient d'entrer quoi qu'il arrive. Ils nous disent : "Laissez-moi entrer, laissez-moi entrer!" On est désolé pour eux, mais on ne peut pas.

Prendre le transport en commun peut s'avérer moins coûteux et plus respectueux de l'environnement, reconnaît M. Abrol, mais certains de ses clients se disent fatigués des aléas du système de transport en commun d'Ottawa.

Nous entendons souvent dire : "J'aimerais bien prendre le bus, j'aimerais bien prendre le train". Mais ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas compter dessus. C'est un gros problème , souligne-t-il.

Changer ses déplacements

Ray Edwards travaille généralement au centre-ville trois à quatre jours par semaine. La plupart du temps, il prend le train léger.

Lorsqu'il est en service, il fonctionne très, très bien , dit-il. Mais lorsqu'il ne fonctionne pas, il préfère prendre sa voiture.

Si on n’est pas sûr, on prend immédiatement la voiture. [...] La plupart du temps, on trouve du stationnement.

Depuis la fermeture du train léger, il lui est toutefois plus difficile de trouver une place, ajoute M. Edwards, surtout après 8 h du matin.

Si vous arrivez tard, c'est difficile. Je suis plus loin du bureau quand je me stationne, donc je dois marcher un peu.

Ouvrir en mode plein écran Ray Edwards se rend au travail en voiture depuis la fermeture du train léger, mais il lui est difficile de se garer. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Une fois que le train léger reprendra du service, M. Edwards attendra un peu avant de recommencer à l'utiliser régulièrement, histoire de s’assurer que celui-ci fonctionne vraiment.

La fermeture du réseau a également modifié la façon dont Tasha Riddell et Jonathan Bouwman se rendent au travail. Ils prennent habituellement le transport en commun depuis leur domicile en banlieue et conduisent une fois par semaine, le jour où ils travaillent tous les deux.

Mais après avoir essayé d'autres moyens de se rendre au centre-ville, ils s'en tiennent à la voiture jusqu'à ce que le train soit remis en service.

J’ai manqué le bus, la semaine dernière. J'ai pris la R1 pour la première fois et le moins que l'on puisse dire, c'est que la ligne était très fréquentée , raconte M. Bouwman.

La fermeture alourdit incontestablement les trajets quotidiens , ajoute-t-elle.

Selon Mme Riddell, le coût d'un stationnement en centre-ville est presque équivalent à celui de deux abonnements de bus pour la journée, sans compter le coût de l'essence et l'usure de la voiture. Alors Mme Riddell se réjouit de la remise en service prochaine du train léger, qui est prévue pour le 31 juillet.

Quand il fonctionne, c'est génial. Mais quand il ne fonctionne pas, il est évident que cela change les plans de déplacement de beaucoup de gens.