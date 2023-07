Le président de l’Association de la Construction en Nouvelle-Écosse affirme que les catastrophes naturelles sont l'occasion de mettre à jour les codes et règlements du bâtiment, pour être mieux préparés.

Il n’y a pas de doute , dit Duncan Williams. Les changements climatiques qui se produisent autour de nous vont nécessiter un ensemble différent de solutions.

L'une des mesures que la province a promises en décembre dernier, dans le cadre d'un plan sur les changements climatiques, est d'adopter le Code national du bâtiment de 2020 du gouvernement fédéral.

Il comprend des conseils pour l'efficacité énergétique et des exigences de performance plus élevées pour le chauffage, la ventilation et la climatisation.

Heather Fairbairn, porte-parole du bureau du prévôt des incendies de la Nouvelle-Écosse, dit que la province travaille à adopter le code.

Des travaux sont également en cours partout au Canada pour créer des normes de construction qui tiennent compte des effets des changements climatiques, comme des vents plus forts et des tempêtes de plus forte intensité.

Parmi les protections évaluées, il y a la fabrication de sous-sols plus résistants aux inondations et la garantie que les bâtiments sont construits en dehors des plaines inondables.

La façon dont nous gérons ces choses va être critique en termes de comment nous interagissons avec notre environnement au cours des prochaines décennies , dit Duncan Williams.

Duncan Williams est président de l'Association de la construction de la Nouvelle-Écosse.

Le Code national du bâtiment de 2020 stipule que de nombreuses régions du pays ont tendance à avoir des conditions plus humides .

Pendant ce temps, les directives 2021 du Conseil national de recherches sur les risques d'incendie de forêt indiquent que l es impacts du changement climatique pourraient contribuer au risque accru d'incendie de forêt dans des zones qui n'ont pas historiquement connu de risques d'incendie de forêt importants.

Recherche sur les codes du bâtiment et les catastrophes

Les universitaires mènent également des recherches sur l'efficacité des codes du bâtiment élaborés en tenant compte des catastrophes naturelles.

Patrick Baylis est professeur adjoint à l'Université de la Colombie-Britannique et étudie l'économie des catastrophes naturelles.

Il a étudié l'impact d'une loi californienne sur le code du bâtiment pour les maisons construites dans des zones à risque en raison d'incendies de forêt.

Nous trouvons ces effets assez substantiels, comme une réduction de près de 50 % de la probabilité qu'une maison donnée brûle entre une maison construite dans les années 1970 par rapport à une qui a été construite dans les années 2010 , dit Patrick Baylis.

Il prévient que les résultats peuvent être difficiles à généraliser à d'autres régions. Mais il croit quand même que les gouvernements peuvent soutenir les propriétaires avec des codes et des politiques de construction.

Une propriété détruite par le feu de forêt d'Upper Tantallon en mai.

C'est beaucoup demander aux propriétaires d'avancer dans le temps, en particulier avec l'effet attendu du changement climatique pour prendre la bonne décision sur la manière de construire leur maison en fonction de l'endroit où ils vivent , admet Patrick Baylis.

Il croit que les mesures du code du bâtiment pour d'autres types de catastrophes devraient être évaluées en fonction de leurs coûts et avantages. Il fait aussi remarquer que ça va prendre du temps et de l'argent pour changer la façon dont les communautés sont construites.

Il y a une urgence autour des changements climatique , conçoit-il. Mais la réalité c’est qu’il faut aussi entraîner les gens, et s'assurer qu’ils sont prêts .