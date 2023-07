Janus : une première étoile à deux visages, surnommée en l’honneur du dieu des passages

Comme Janus, le dieu romain à deux visages, une première étoile découverte et étudiée par une équipe internationale de chercheurs a, elle aussi, deux visages.

Selon une étude (Nouvelle fenêtre) (en anglais) récemment publiée dans la revue scientifique Nature, c’est la première fois qu’une telle étoile est découverte.

La surface de cette étoile change radicalement d’un côté à l’autre, ces observations sont étonnantes , souligne l’astrophysicienne et auteure principale de l’étude, Ilaria Caiazzo.

Avec sa face composée d’hydrogène, l’autre d’hélium, Janus est une naine blanche, située à environ 1300 années-lumière de la Terre.

Étoile en fin de vie, au cœur contracté, cette naine blanche est dense et en train de refroidir, mais elle a la particularité d’avoir été saisie en pleine métamorphose.

En général, on observe un mélange beaucoup plus homogène entre l’hydrogène et l'hélium chez ces étoiles, mais là, la frontière est vraiment tranchée. On semble voir l’étoile dans un acte de transition , explique Alexandros Gianninas, chargé de cours en astronomie au Connecticut College, aux États-Unis.

Cela pourrait être une pièce du puzzle, de voir cette étoile en train de glisser d’une phase à l’autre, de la phase hydrogène à hélium , rapporte Jeremy Heyl, coauteur de l’étude et professeur au département de physique et d’astronomie à l’Université de la Colombie-Britannique.

Le double visage de Janus pourrait s’expliquer par une asymétrie de son champ magnétique.

Si le champ magnétique est plus fort d’un côté, alors il peut en résulter moins de mélange entre les éléments et une plus forte présence d’hydrogène , explique Ilaria Caiazzo.

Janus, si particulière

L'étoile a été découverte grâce au Zwicky Transient Facility (ZTF), un instrument qui scrute le ciel chaque nuit depuis l'observatoire Palomar du California Institute of Technology, près de San Diego.

Cela nous montre aussi que l’investissement dans de grands télescopes, ça sert , déclare Alexandros Gianninas.

Ilaria Caiazzo était à la recherche au départ de naines blanches fortement magnétisées, comme l'objet céleste connu sous le nom de ZTF J1901+1458, qu'elle et son équipe avaient découvert précédemment grâce au Zwicky Transient Facility, basé en Californie. Un autre objet céleste s'est imposé, Janus, en raison de ses changements rapides de luminosité.

Étudier des milliers de naines blanches oui, cela a une utilité. Ce sont souvent ce genre d'exception, d’étrangeté, qui font avancer nos connaissances.

Selon les observations des chercheurs, l’étoile a un rythme de rotation de 15 minutes. C'est atypique pour une naine blanche et cela laisse penser que Janus pourrait être le fruit de deux étoiles qui ont fusionné entre elles , affirme Alexandros Gianninas.

L’étoile Janus, nommée en honneur du dieu latin des passages, porte bien son nom, en incarnant autant les fins que les commencements.