La députée fédérale de Manicouagan, Marilène Gill, soutient que la population nord-côtière est favorable à la pêche récréative du homard. Des regroupements de pêcheurs de l’Est-du-Québec voient toutefois d’un mauvais œil cette éventualité.

La bloquiste a dévoilé mercredi des résultats provisoires d’un sondage qu’elle a initié en avril 2022 avec le Conseil des pêches de Manicouagan.

Selon elle, une grande partie des répondants nord-côtiers demandent un accès accru au fleuve Saint-Laurent pour la pêche récréative du homard.

Radio-Canada n'a pas pu consulter le sondage en question ni sa méthodologie. Les résultats officiels devraient être connus en septembre prochain.

Un décret ministériel pour accélérer les choses

Actuellement, la pêche non commerciale du homard est complètement interdite au Québec. Elle est toutefois autorisée en Colombie-Britannique, rappelle Marilène Gill.

Selon elle, il n’existe aucune trace de la manière dont cette pêche a été légalisée dans cette province qui borde l’océan Pacifique.

Les gens se sentent privés de leur fleuve. Quand on se dit que les ressources partent à 80 % à l’extérieur du Québec et que nous c’est difficile de se procurer certains produits, on pourrait comprendre pourquoi on voudrait en profiter.

Marilène Gill soutient que les nord-côtiers veulent retrouver accès au fleuve Saint-Laurent et à ses fruits de mer. (Photo d'archives)

Marilène Gill espère donc qu’un décret soit adopté par le Conseil des ministres pour que les citoyens puissent manger du homard qu'ils auront eux-mêmes pêché dans le fleuve.

C’est certain qu’on est dans l’hypothèse, mais disons que s’il y avait un décret, ça pourrait être très rapide. Mais évidemment, on veut toujours reposer les décisions en toute connaissance de cause , souligne-t-elle.

La députée fédérale dit continuer à consulter Pêches et Océans Canada, les gouvernements des différentes provinces et les pêcheurs commerciaux.

Le dossier pourrait donc aboutir sous peu sur le bureau de la nouvelle ministre des Pêches, la députée gaspésienne Diane Lebouthillier.

Les pêcheurs commerciaux disent non

Des regroupements de pêcheurs commerciaux font la moue devant une éventuelle autorisation à la pêche récréative du homard.

L’Alliance des pêcheurs professionnels du Québec et l’Office des pêcheurs du homard des Îles-de-la-Madeleine s’y opposent afin de préserver la ressource et les emplois.

S'il y a mille personnes qui demandent des permis et qui vont chercher leur livre de homard, au final, ça fait pas mal de homards. Ça serait automatiquement néfaste pour la ressource.

Rolland Turbide voit d'un mauvais œil l'ouverture à la pêche récréative du homard. (Photo d'archives)

Rolland Turbide espère que la ministre Diane Lebouthillier se porte à la défense des pêcheurs commerciaux. Il craint qu’autrement cela détruise l’industrie à petit feu .

Les stocks de homard semblent toutefois bien se porter. Les homardiers madelinots ont connu une pêche record pour une deuxième année consécutive. La Gaspésie pourrait elle aussi avoir fait un nombre inégalé de prises.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve