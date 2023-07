Exercices militaires à Taïwan : entre entraînement et opération de relations publiques

L’armée taïwanaise organise cette semaine ses 39e exercices annuels de défense face à la Chine. La population aussi doit participer à certaines préparations en cas d’invasion.

C’était une scène inédite mercredi. Des hélicoptères approchaient de l’aéroport civil international le plus achalandé de l’île, celui de Taoyuan. Des soldats taïwanais armés de mitraillettes couraient sur le tarmac pour défendre le territoire et repousser les forces ennemies.

Près de 200 soldats et six hélicoptères ont été mobilisés pour cette première simulation de résistance à une saisie de l’aéroport civil par l’armée chinoise.

Tous les vols ont été suspendus pendant 30 minutes afin de permettre la tenue de l’exercice militaire. Il s’agit d’une démonstration de force et aussi d’une vaste opération de relations publiques en réplique aux entraînements militaires chinois d’encerclement de l’île effectués plus tôt cette année.

Je dirais que tout exercice militaire a à la fois un objectif purement militaire, défensif, et un objectif de communication. Le but est de démontrer, encore une fois, la résilience et la détermination de la société taïwanaise , analyse Antoine Bondaz, directeur du Programme Taïwan de la Fondation pour la Recherche stratégique.

Le message s’adresse autant à la Chine, aux partenaires de Taïwan et notamment les États-Unis : Taïwan est prête à faire face à la Chine. L’objectif est donc de crédibiliser la défense de Taïwan, mais aussi la coopération et les garanties de sécurité avec les États-Unis.

Les exercices militaires annuels avec utilisation d’armes réelles ont lieu toute la semaine à la grandeur de l’île. Les premiers répondants et la population de Taïwan participent également à des simulations d’évacuation en cas d’attaque aérienne.

Encore cette année, les sirènes d’alerte au raid aérien ont retenti à Taipei lundi. Les citoyens devaient courir aux abris anti-bombes aménagés un peu partout sur l’île ou simplement rester chez eux.

Des points d’interrogation entourent le niveau de préparation et l’équipement de l’armée taïwanaise. Le gouvernement américain a approuvé le mois dernier deux ententes potentielles de vente d’armes à l’île d’une valeur totale de 440 millions de dollars.

2:24 Des militaires taïwanais pendant les manœuvres à l'aéroport de Taoyuan Photo : afp via getty images / SAM YEH

Le gouvernement taïwanais a annoncé la prolongation de la durée du service militaire obligatoire pour les jeunes. D’une durée de quatre mois actuellement, il passera à un an dès l’année prochaine si le parti au pouvoir est réélu en janvier.

Est-ce qu’aujourd’hui l’armée taïwanaise est prête à faire face à une offensive de grande ampleur de la Chine? Il est extrêmement difficile de le dire , croit Antoine Bondaz. Ce qui est clair par contre, c’est que le gouvernement taïwanais a conscience qu’il faut renforcer considérablement les capacités militaires.

Quel rôle pour le Japon?

Des simulations militaires dans le métro de Taipei et dans un des ports de l’île ont aussi lieu cette semaine. L’accent est mis sur la protection des infrastructures lors des simulations cette année.

Réaliser ces exercices dans ces infrastructures de transport, c’est important pour rassurer les partenaires de Taïwan qui devraient potentiellement évacuer leurs ressortissants en cas de crise , affirme Antoine Bondaz. On pense notamment au rôle clé que jouerait le Japon dans une évacuation maritime des très nombreux étrangers qui vivent à Taïwan.

Un groupe d’experts en relations publiques a d’ailleurs publié son rapport cette semaine enjoignant le Japon de jouer un rôle de médiateur en Asie pour prévenir une guerre. Ils suggèrent de former une coalition de pays capable de contrebalancer l’influence chinoise et de réduire les risques de guerre entre les États-Unis et la Chine.

Ils ont expliqué aux journalistes étrangers au Japon qu’une guerre dans la région serait une tragédie pour l’Asie, surtout pour le Japon.

Dans l’espoir de rendre le climat et les relations en Asie du Sud Est plus stables et d’inciter à la coopération, les trois experts recommandent au Japon de déclarer officiellement qu’il n’appuie pas l’indépendance taïwanaise, qu’il privilégie le statu quo.

Ils souhaitent également l’adhésion simultanée de la Chine et de Taïwan au nouvel accord de libre-échange dont fait partie le Canada, le Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

Si Taïwan adhère au traité en premier, la Chine ne s’y joindra pas. Et si la Chine y adhère en premier, il sera vraiment difficile d'imaginer que la Chine accepterait l'adhésion de Taïwan , a déclaré au club des journalistes étrangers au Japon une des signataires du rapport, Kuniko Ashizawa de l’Université George Washington.

S'ils adhèrent tous les deux en même temps, le PTPGP serait l'un des rares lieux officiels où les décideurs chinois et taïwanais participent officiellement conjointement.

La Chine et Taïwan courtisent actuellement les pays membres de l’accord. Les politiciens et représentants Taïwan répètent régulièrement que les liens avec le Canada sont étroits et que le gouvernement fédéral devrait soutenir son adhésion au traité.