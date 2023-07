Camp Marcedes : des mains et des messages peints sur le bâtiment du QG de la police

Des empreintes de main rouges et des slogans exprimant une colère envers la police ont été peints à l'entrée du quartier général de la police de Winnipeg, au centre-ville. La police de Winnipeg enquête sur ces actes de vandalisme.

Tard dans la nuit de mardi à mercredi, un groupe d'environ 30 personnes s'est rassemblé devant le bâtiment situé à l'angle de la rue Smith et de l'avenue Graham.

Ils ont protesté contre l'arrestation d'un homme autochtone qui fait partie des manifestants du camp Morgan à la décharge du chemin Brady et au nouveau camp Marcedes installé la semaine dernière près du Musée canadien pour les droits de la personne.

Ce camp a été établi par des personnes exigeant que la décharge de Prairie Green, au nord de Winnipeg, soit fouillée pour retrouver les dépouilles de Morgan Harris et Marcedes Myran, deux femmes autochtones victimes d'un tueur en série présumé.

Nous nous assurons que notre guerrier est en sécurité. La police de Winnipeg a causé du tort à la communauté autochtone de cette ville , a affirmé Joseph Munro, un des organisateurs de cette manifestation.

Une des filles de Morgan Harris Cambria indique que la police a arrêté l'homme aux environs de 17 h, mardi. Selon elle, la police aurait refusé de donner des détails sur la cause de son arrestation aux manifestants.

Dans un communiqué de presse envoyé mercredi soir, la police de Winnipeg affirme que l'homme a été arrêté près d'Israel Asper Way et du boulevard Provencher, car il serait lié à deux incidents antérieurs à la décharge du chemin Brady.

Selon la police, le 6 avril dernier, l'homme portait un habit de style militaire et a affronté un agent de sécurité sur le site de la décharge. Il fait des commentaires menaçants pour lui causer du tort et a fait référence à l'accès aux armes à feu, indiquent les forces de l'ordre. L'agent a alors quitté les lieux sain et sauf et a contacté la police.

Le 23 juillet, l'homme aurait affronté un autre agent de sécurité, qui se trouvait dans un camion de travail. Il a sauté sur le capot du véhicule, a menacé de blesser l'agent et a refusé de descendre du capot, selon la police. Des pierres ont été jetées sur le camion, mais l'agent est parti indemne et a contacté la police.

La police a inculpé l'homme de 27 ans pour deux chefs d'accusation pour avoir proféré des menaces de mort ou de lésions corporelles, pour avoir porté un gilet pare-balles sans permis valide et pour avoir commis un méfait d'une valeur inférieure à 5000 $.

Il a été libéré sous promesse de comparaître, indique la police.

L'Unité des crimes majeurs enquête sur l'incident au quartier général de la police. La police indique que la foule s'est dispersée après environ deux heures de manifestation mardi soir.