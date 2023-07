Un an après la visite du pape François au Canada, les Innus de Uashat mak Mani-Utenam ont accueilli mercredi après-midi, sur leur territoire traditionnel, quelques communautés innues voisines afin de célébrer la fête de Sainte-Anne.

Le père Alfred, originaire du Madagascar et qui œuvre au sein de la majorité des églises innues depuis plusieurs années, officiait la messe.

Il constate qu’encore plusieurs centaines de fidèles innus tiennent à se recueillir pour la Sainte-Anne et la neuvaine, soit les neuf jours qui précèdent la Sainte-Anne.

Selon lui, cette fête est encore populaire au sein des communautés innues, car elle souligne l’importance du rôle de la grand-mère – Anne étant celle de Jésus. La grand-maman reste avec les enfants à la maison, la grand-maman s'occupe de toute la communauté. Si la grand-maman parle, on écoute , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le père Alfred, originaire de Madagascar, estime que les excuses du pape François l'an dernier ont été bénéfiques pour les croyants innus. Photo : Radio-Canada / Simon Lavictoire

Une popularité indéfectible aux Îlets-Jérémie

Une centaine de personnes se sont aussi réunies mercredi aux Îlets-Jérémie, près de Pessamit. Des festins et des jeux gonflables s'ajoutaient aux célébrations religieuses.

Ce rassemblement compte parmi les plus achalandés de la Côte-Nord, et ce, depuis longtemps, selon Christiane Riverin, présente à l’événement.

Celle qui est aussi conseillère au Conseil des Innus de Pessamit se remémore de beaux souvenirs du temps où elle se rendait en famille aux Îlets-Jérémie pour la neuvaine et la Sainte-Anne.

C’était les vacances en plus pour nous dans le temps. On partait pour dix jours. Mes parents, mes frères et mes sœurs, on allait camper là-bas et on se faisait des amis autochtones et allochtones

Même si elle demeure attachée aux Îlets , Christiane Riverin observe que les célébrations se déroulent de plus en plus à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, près de Québec. Elle estime que les déplacements en voiture sont plus faciles aujourd’hui que dans sa jeunesse, alors que des autobus étaient nolisés entre Pessamit et les Îlets-Jérémie.

Un an depuis la visite du pape

La fête de Sainte-Anne cette année marque le premier anniversaire de la visite du pape François au Canada. Il était venu adresser des excuses aux peuples autochtones pour les traitements qu'ils ont subis dans les pensionnats, en plus de célébrer une messe particulière.

Certains Innus voient les excuses du pape et la reconnaissance des sévices subis, notamment sexuels, comme une étape dans leur processus de guérison.

C’est notamment le cas de Lauréat Moreau, originaire de Pessamit, qui après avoir été pratiquant dans sa jeunesse, est aujourd’hui plus critique envers la religion.

C'est quand même le représentant de la religion catholique romaine. C'est quand même important qu'il [soit venu] pour être en présence de gens qui ont été victimes des maltraitances depuis des siècles , estime-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Alors qu'il était pratiquant dans sa jeunesse, Lauréat Moreau est devenu plus critique envers la religion. Photo : Radio-Canada / Simon Lavictoire

Selon lui, le temps est aussi nécessaire pour pardonner et guérir que les excuses peuvent l’être.

Pour pouvoir pardonner, il faut communiquer. Ça commence par la communication et ça commence aussi par le respect de l'un et de l'autre.

Quant à lui, le père Alfred soutient que la visite du chef de l’Église catholique a été et continue d’être bénéfique pour les croyants innus. La rencontre avec le pape, ça donne une joie, comme une paix à l’intérieur , souligne-t-il.

Il estime, à l’instar de Lauréat Moreau, que la rencontre entre des représentants des communautés innues et le pape permet à tous d’avancer sur le chemin de la guérison.

Avec les informations de Catherine Gosselin et Paul Fontaine